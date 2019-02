THQ Nordic koopt ontwikkelaar van Kingdom Come: Deliverance voor 33 miljoen euro

THQ Nordic neemt ontwikkelaar Warhorse Studios over. Deze studio is vooral bekend van de rpg Kingdom Come: Deliverance. De uitgever heeft iets meer dan 33 miljoen euro neergeteld voor het inlijven van het in Praag gevestigde Warhorse.

THQ Nordic neemt via zijn vorig jaar overgenomen dochteronderneming Koch Media alle aandelen van Warhorse Studios over voor een bedrag dat neerkomt op 33,2 miljoen euro. Het wordt de eerste Tsjechische ontwikkelstudio die TQH Nordic onder zijn hoede neemt. Alle intellectuele eigendom en de rechten op de game Kingdom Come: Deliverance zijn onderdeel van de transactie.

Martin Frývalský, de ceo van Warhorse Studios, noemt de overname een belangrijke mijlpaal voor zijn bedrijf. Hij beschrijft daarbij hoe de studio begon als een kleine start-up met een handjevol medewerkers en dat de game Kingdom Come: Deliverance, die mogelijk werd via een Kickstarter-campagne, de studio heeft helpen groeien naar een internationaal niveau. Hij stelt dat de ondersteuning van THQ een extra duwtje in de rug zal geven voor het maken van nieuwe games.

Kingdom Come: Deliverance is precies een jaar oud en van deze rpg zijn inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Dit spel, waarvoor onlangs de dlc Band of Bastards uitkwam, is een verhaalgedreven rpg die gesitueerd is in een open wereld in de middeleeuwse setting van de vijftiende eeuw. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van Kingdom Come: Deliverance.

THQ Nordic heeft in de afgelopen tijd een veelheid aan rechten en studio's opgekocht, waaronder de rechten op Kingdoms of Amalur, Carmageddon en TimeSplitters.