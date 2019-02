Mozilla gebruikt machinelearning om programmeerfouten uit Firefox te halen

Mozilla gaat gebruikmaken van software die via machinelearning het aantal bugs in Firefox moet verminderen. De zogeheten coding-assistent luistert naar de naam Clever-Commit en is ontwikkeld door gamemaker Ubisoft.

Clever-Commit combineert data van het bugtracking- en het versiecontrolesysteem van Firefox om met behulp van kunstmatige intelligentie patronen in de historie van programmeerfouten te ontdekken. Volgens Mozilla gaat dit ervoor zorgen dat de volgende versies van Firefox sneller kunnen verschijnen en bovendien stabieler zullen zijn.

Het bedrijf gaat de software gebruiken tijdens het codeer-, test- en releaseproces van Firefox. Door de integratie van Clever Commit in het hele ontwikkelingstraject denkt Mozilla uiteindelijk zestig tot tachtig procent van alle bugs te kunnen onderscheppen voordat ze in de code belanden. De ontwikkelaar verwacht op die manier honderden uren aan risicoanalyse en bugdetectie te kunnen besparen. Clever-Commit is ontwikkeld door Ubisoft La Forge, de r&d-afdeling van gamemaker Ubisoft. Mozilla gaat meewerken aan de verdere ontwikkeling van de coding-assistent, onder meer door zijn kennis over programmeertalen en bugtrackingsystemen beschikbaar te stellen.

Van Firefox verschijnt om de zes tot acht weken een nieuwe versie. Volgens Mozilla bevat zo’n nieuwe browser gemiddeld achtduizend aanpassingen in de code, die onder meer uit JavaScript, C++ en Rust bestaat.