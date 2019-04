Mozilla gaat Firefox for Android minimaal onderhouden in aanloop naar Fenix

Mozilla verwacht Firefox for Android vanaf de zomer alleen nog van bugfixes en veiligheidsupdates te voorzien in aanloop naar de uitgave van de Fenix-browser. De organisatie doet dit om zich op de ontwikkeling van de Fenix-browser te kunnen richten.

Uit het door Mozilla gepubliceerde ondersteuningsdocument blijkt dat Firefox for Android nog twee grote updates krijgt, om na Firefox 68 alleen nog kleinere updates te krijgen. De organisatie doet dit omdat de huidige manier van werken kwaliteitsproblemen en crashes oplevert. Firefox for Android-updates maken gebruik van dezelfde repositories als de desktopversie. De problemen hebben volgens Mozilla te maken met veranderingen in Gecko, de browserengine van Firefox.

Daarom stapt Firefox for Android vanaf de 68-versie over naar een Firefox Extended Support Release-repository. Daardoor krijgt de Android-versie geen Gecko-updates meer en kunnen er ook geen technische problemen door die updates ontstaan. Dat houdt in dat Mozilla minder ontwikkelkracht kwijt is aan de Firefox-versie en ze meer tijd kunnen besteden aan opvolger Fenix.

Volgens het ondersteuningsdocument krijgt Firefox for Android de eerste ESR-update op 3 september en zal de browser in 2020 end-of-life worden verklaard. De precieze datum van de eol-status wordt nog bepaald en hangt af van wanneer Fenix klaar is en gebruikers daarnaartoe gemigreerd kunnen worden.

De Oostenrijkse site Soeren Hentzschel publiceerde begin maart prototype-afbeeldingen van de Fenix-browser. De grootste verandering is de manier waarop de app omgaat met tabbladen. Bij de meeste, zo niet alle, smartphone-browsers blijven tabbladen open totdat de gebruiker deze zelf afsluit. Fenix bundelt deze tabbladen juist in sessies. Zodra de gebruiker de Android-browser verlaat en niet binnen vijf minuten de app weer opent, worden deze tabbladen gebundeld in zo'n sessie.

De volgende keer dat de gebruiker Fenix opent, krijgt hij of zij de keuze om deze sessie met tabs weer te openen, te archiveren voor een later moment of om deze te verwijderen en opnieuw te beginnen zonder tabbladen. De gebruiker kan ook tijdens het gebruik van de app bepalen of een sessie met tabbladen gearchiveerd moet worden, of dat een archiefsessie weer geopend moet worden.

Op Github verklaart een Mozilla-medewerker de hypothese achter deze functie. De gedachte is dat gebruikers hun browsers anders gebruiken op smartphones en dat huidige smartphone-browsers simpelweg desktop-browsers zijn die zijn gemaakt voor een kleiner scherm. De medewerker zegt dat Mozilla hier gebruikersonderzoek naar heeft gedaan heeft en dat deze manier van werken mogelijk beter is dan wat andere browsers op dit moment doen.

Soeren Hentzschel benadrukt wel dat het om prototype-afbeeldingen gaat; de uiteindelijke werking kan dus nog worden aangepast. Het is ook mogelijk dat de functie het uiteindelijk helemaal niet haalt. Volgens Soeren Hentzschel zal Fenix ergens deze zomer worden uitgebracht, op een 'later moment' worden Firefox for Android-gebruikers naar de nieuwe browser gemigreerd.