Printplaat van AMD toont wellicht Navi-videokaart met gddr6

Er zijn afbeeldingen online verschenen van een printplaat van AMD die plaats biedt aan een gpu en aan gddr6-geheugen. Misschien gaat het om een printplaat voor AMD's komende videokaart op basis van de Navi-gpu.

De foto's zijn op Twitter geplaatst en afkomstig van een Chinees forum. Het gaat om een lege printplaat, waarop geen chips zitten. Uit de lay-out en aanwezige pinnen zijn echter verschillende details op te maken. Het YouTube-kanaal Actually Hardcore Overclocking heeft een uitgebreide analyse gemaakt.

De overklokker laat zien dat uit het aantal pinnetjes van de geheugenchips blijkt dat het om gddr6-geheugen gaat. Er is ruimte voor acht chips, dus de kaart heeft een geheugenbus van 256bit, net als de GeForce RTX 2070 en 2080. Dat kan erop duiden dat het gaat om een videokaart die met die kaarten concurreert, al moet opgemerkt worden dat AMD-videokaarten over het algemeen een bredere geheugenbus hebben dan Nvidia-varianten.

Ook is te zien dat de videokaart een achtfasige vrm heeft en dat er plek is om twee achtpinsvoedingsstekkers te monteren. Daarmee zou de kaart een tdp van 250 tot 300 watt kunnen krijgen. In theorie is ook een hogere tdp mogelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat AMD een videokaart met een tdp hoger dan 300W uitbrengt. Volgens de videoanalyse toont de pcb ook aansluitingen voor een blower-ventilator. AMD gebruikt dergelijke koelers vaak op zijn referentieontwerpen.

Het is de verwachting dat AMD de Navi-gpu inzet op videokaarten voor het mainstreamsegment. Het zou gaan om opvolgers van de videokaarten met een Polaris-gpu, zoals de RX 580 en verwanten. Eind mei geeft AMD waarschijnlijk details over de Navi-gpu's, in een keynote op de Computex-beurs.