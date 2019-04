AMD kondigt op 27 mei vermoedelijk derde generatie Ryzen-cpu's en Navi-gpu's aan

AMD houdt op 27 mei op de Computex-beurs in Taiwan een keynote met de titel 'The Next Generation of High-Performance Computing'. AMD's ceo Lisa Su zal nieuwe producten aankondigen, waarschijnlijk de derde generatie Ryzen-cpu's en Navi-gpu's.

In de aankondiging van de keynote staat niet letterlijk welke producten geïntroduceerd zullen worden, maar het ligt voor de hand dat het gaat om de derde generatie Ryzen-processors voor consumenten. Begin dit jaar tijdens de CES-beurs gaf Lisa Su de eerste details van die 7nm-processors, zonder daadwerkelijk producten aan te kondigen.

De derde generatie Ryzen-processors is gebaseerd op de Zen 2-architectuur die gebruikmaakt van 7nm-chiplets waarin de cpu-cores zitten en een 14nm-i/o-die. De nieuwe Ryzen-processors krijgen pci-e 4.0-ondersteuning en er komt een nieuwe chipset voor moederborden met pci-e 4.0-sleuven. De processors behouden de AM4-voet en kunnen na een bios-update ook in huidige moederborden worden geplaatst. Waarschijnlijk krijgen de nieuwe Ryzen-processors meer cores dan de huidige AM4-modellen. Fysiek is daar ruimte voor in het nieuwe processorontwerp.

Vermoedelijk onthult AMD op de keynote de specificaties van de nieuwe processors en wordt er meer bekendgemaakt over de beschikbaarheid. Of de derde generatie Ryzen-cpu's ook direct of vlak na de presentatie te koop zal zijn, is nog niet duidelijk.

Volgens de aankondiging geven Lisa Su en andere prominente gasten tijdens de keynote informatie over komende producten. Het bericht somt ook die komende producten op; dat zijn naast de derde generatie Ryzen-processors de nieuwe Epyc-processors, die ook op 7nm worden gemaakt, en videokaarten die op de Navi-architectuur zijn gebaseerd. De presentatie vindt plaats op maandag 27 mei om tien uur 's ochtends in Taipei, vier uur 's ochtends Nederlandse tijd.