Derde generatie Threadripper-processors staat niet meer op AMD-roadmap voor 2019

AMD heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers een roadmap getoond waarop staat welke producten dit jaar uitkomen. De derde generatie Threadripper-processors staat hier niet meer bij; in maart was dat nog wel het geval. AMD heeft de verwijdering niet toegelicht.

Op de AMD Client-roadmap staat dat de Ryzen-processors van de derde generatie halverwege dit jaar uitkomen. Nieuwe Threadripper-processors worden niet meer vermeldt. De Epyc-processors van de tweede generatie staan nog wel op de roadmap voor het derde kwartaal van dit jaar. AMD baseert zijn nieuwe Threadrippers waarschijnlijk ook dezelfde chips als de Epyc-processors. Mogelijk kiest de fabrikant ervoor om eerst alle chips in te zetten voor de serverprocessors.

AMD heeft geen uitspraken gedaan over de derde generatie Threadripper-processors. Dat die cpu's voor het high-end desktopplatform dit jaar uit zouden komen stond in een presentatie voor investeerders die AMD in maart publiceerde. Toen was nog niet bekend wanneer de processors zouden verschijnen, maar het ging om een release dit jaar. Mogelijk stelt AMD de derde generatie Threadrippers uit naar volgend jaar.

In de roadmap schetst AMD ook een ruw beeld van de komende processorgeneraties. Het bedrijf zegt op schema te liggen met Zen 3. Dat is een verbetering van de Zen 2-architectuur, die op een 7nm+-procedé gemaakt zal worden. Daarna volgt Zen 4. Die architectuur is in ontwikkeling en het is nog niet bekend op welk procedé die gemaakt zal worden.

Ook bevestigt de roadmap dat Navi-gpu's in het derde kwartaal van dit jaar uitkomen. Daarbij benadrukt AMD dat deze geschikt zijn voor cloudgaming. Google heeft eerder aangegeven dat het AMD-gpu's gaat gebruiken voor zijn cloudgamingdienst Stadia. Op de gpu-roadmap staat ook een opvolger voor Navi, die nog geen naam heeft en ergens in 2020 moet verschijnen op een 7nm+-procedé.