Verwijzing naar TRX40-moederbord verschijnt op website van MSI

Er is een verwijzing naar een TRX40-moederbord verschenen op de website van MSI. Het gaat hier om de Creator TRX40. Eerdere geruchten stellen dat AMD werkt aan drie nieuwe chipsets voor de volgende generatie Threadripper-cpu's; TRX40, TRX80 en WRX80.

De Creator TRX40 is, zoals de naam suggereert, is onderdeel van de Creator-serie van MSI. Deze serie van moederborden is bedoeld voor content creators en heeft een focus op uitbreidmogelijkheden met extra pci-e-slots, usb-poorten en sata-aansluitingen. Creator-moederborden zijn tot nu toe altijd gemaakt voor hedt-processors. Het lijkt dus te gaan om een moederbord voor de komende derde generatie Threadripper-cpu's. De Creator TRX40 stond op een promopagina van MSI, ontdekte VideoCardz.

Afbeelding via VideoCardz

Er worden er drie chipsets verwacht voor de derde generatie Threadripper-chips: TRX40, TRX80 en WRX80. Die namen verschenen in augustus op de website van het USB Implementers Forum, ontdekte Twitter-gebruiker @momomo_us. De chipsets zijn inmiddels van USB-IF verwijderd.

Volgens een gerucht zijn de nieuwe TRX-moederborden niet compatibel met oude Threadripper-cpu's. Ook zouden de aankomende Threadripper-cpu's niet gebruikt kunnen worden in X399-moederborden, dat claimt techsite ReHWolution via Twitter.

De kans bestaat dat de aankomende Threadripper-cpu's gebruikmaken van een nieuwe socket, maar hier zijn nog geen concrete aanwijzingen voor. De derde generatie server-cpu's van AMD, Epyc Rome, gebruikt socket SP3 die ook al werd gebruikt voor de eerste generatie Epyc-cpu's. Ook de consumentenprocessors van AMD, de Ryzen 3000-modellen, maken nog gebruik van de AM4-socket, die al sinds 2017 in gebruik is.

De derde generatie Threadripper-cpu's worden in november uitgebracht, tegelijk met de Ryzen 9 3950X. De nieuwe Threadrippers zijn waarschijnlijk gebaseerd op de Zen 2-architectuur met 7nm-cores. AMD zegt dat er in eerste instantie een model met 24 cores op de markt komt. Waarschijnlijk komt AMD later met andere sku's met meer cores; er is immers al een model met 32 cores in de huidige serie.