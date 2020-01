AMD brengt Threadripper 3990X met 64 cores vanaf 7 februari uit voor 3990 dollar

Tijdens een presentatie op de CES heeft AMD de Threadripper 3990X officieel gepresenteerd. Deze derde Threadripper 3000-processor heeft 64 cores en is beschikbaar vanaf 7 februari voor een prijs van 3990 dollar.

De Threadripper 3990X is net als de eerder uitgebrachte 3960X en 3970X, met respectievelijk 24 en 32 cores, gebaseerd op de Zen 2-architectuur met 7nm-cores. De tdp is gelijk met 280W, maar de kloksnelheden liggen iets lager: waar de 3960X en 3970X een baseclock hebben van 3,8 en 3,7GHz respectievelijk, zit die van de 3990X op 2,9GHz. De turbokloksnelheid van de twee eerder uitgebrachte Threadripper-cpu's zit op 4,5GHz, terwijl die van de 3990X op 4,3GHz uitkomt. Wat de turbo voor alle cores is, is nog niet bekend.

Het was al duidelijk dat deze cpu met acht cores per chiplet eraan zat te komen en een aantal specificaties waren al bekend, maar dat gold nog niet voor de prijs, releasedatum en de kloksnelheden. Zo was al bekend dat de nieuwe Threadripper 288MB cache zou krijgen, wat dubbel zoveel is als de 3970X met 32 cores. De 3990X werkt net als de 3960X en 3970X op de TRX40-moederborden. AMD neemt het met de processors op tegen Intels Cascade Lake-X-processors.

Processor Architectuur Cores / threads Klok. / turbo (GHz) Cache (totaal) Tdp Prijs Threadripper 3990X Zen 2 64/128 2,9 / 4,3 288MB 280W $ 3990 Threadripper 3970X Zen 2 32/64 3,7 / 4,5 144MB 280W € 2.080,99 Threadripper 3960X Zen 2 24/48 3,8 / 4,5 140MB 280W € 1.472,50 Threadripper 2990WX Zen+ 32/64 3,0 / 4,2 64MB 250W € 1.499,- Threadripper 2970WX Zen+ 24/48 3,0 / 4,2 64MB 250W € 999,- Threadripper 2950X Zen+ 16/32 3,5 / 4,4 32MB 180W € 852,- Threadripper 2920X Zen+ 12/24 3,5 / 4,3 32MB 180W € 485,05

