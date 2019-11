AMD introduceert Threadripper 3960X en 3970X met 24 en 32 cores

AMD kondigt de derde generatie Threadripper-processors aan. Vooralsnog gaat het om twee modellen, met 24 en 32 cores, en prijzen van 1399 en 1999 dollar. De processors komen terecht op het nieuwe TRX40-platform en komen eind november uit.

De Threadripper-processors in de 3000-serie zijn net als de Ryzen 3000-processors gebaseerd op de Zen 2-architectuur met 7nm-cores. Beide Threadrippers hebben een tdp van 280W en een turbokloksnelheid van maximaal 4,7GHz bij gebruik van één core. De 3970X is het topmodel, met 32 cores en 144MB cache. Daaronder positioneert AMD de 3960X met 24 cores en 140MB cache. Door de overstap naar de Zen 2-architectuur zijn de nieuwe Threadrippers hoger geklokt en hebben ze veel meer cache dan hun voorgangers.

Volgens AMD is zowel de Threadripper 3970X als de 3960X opgebouwd uit vier ccd 's en één i/o-die. Bij het topmodel met 32 cores zijn alle 8 cores van de ccd's actief en bij de processor met 24 cores zijn 6 cores per ccd in gebruik. AMD heeft nog niets losgelaten over de komst van een model met 64 cores. Daar gaan al langere tijd geruchten over en AMD maakt ook Epyc-serverprocessors met zoveel cores. Bovendien lijkt de naamgeving van de nieuwe Threadrippers ruimte over te laten voor een 3990X-topmodel met meer cores.

Het is niet mogelijk om de nieuwe Threadripper-processors in bestaande X399-moederborden te plaatsen. AMD heeft een nieuwe TRX40-chipset gemaakt en ook de socket is aangepast. Bij de nieuwe moederborden bestaat de verbinding tussen de processor en de chipset uit acht pci-e 4.0-lanes. Bij X399-moederborden zijn dat vier pci-e 3.0-lanes. De TRX40-borden bieden daardoor vier keer zoveel bandbreedte tussen cpu en chipset. AMD zegt die aanpassing gedaan te hebben met het oog op de lange termijn. Dat kan betekenen dat volgende Threadripper-generaties ook in de TRX40-borden kunnen worden gebruikt. Concrete uitspraken heeft de fabrikant daar nog niet over gedaan.

Ook gaat het totale aantal pci-e-lanes omhoog naar 88 stuks, waarvan er 72 bruikbaar zijn. Bij de vorige generatie Threadripper-processors waren er 64 lanes waarvan 60 beschikbaar. De TRX40-borden hebben ondersteuning voor quadchannelgeheugen en de chipset kan ook overweg met ecc-geheugen. De theoretische maximale geheugenhoeveelheid is 2TB.

De nieuwe moederborden hebben een TRX4-socket. Die heeft dezelfde afmetingen als de TR4-socket van X399-borden en ook het aantal pinnen is met 4094 stuks gelijk. Het is echter niet mogelijk om oudere Threadripper-processors op de nieuwe moederborden te gebruiken. Vermoedelijk komt dat door de veranderingen in de communicatie tussen de cpu en de chipset. Wel zijn bestaande TR4-koelers op de moederborden te monteren.

AMD brengt geen nieuwe Threadripper-processors met 16 of 12 cores uit, omdat dergelijke coreaantallen sinds dit jaar ook beschikbaar zijn bij de Ryzen-processors. Wel zegt AMD dat de Threadripper 2950X en 2920X in het assortiment blijven. Dat zijn de modellen met 16 en 12 cores van vorig jaar, die nog op 12nm worden gemaakt. AMD houdt deze in het assortiment voor gebruikers die geen behoefte hebben aan veel cores, maar wel op zoek zijn naar een platform dat grote geheugenhoeveelheden aankan en veel pci-e-lanes biedt.

De nieuwe 3970X en 3960X komen op 25 november uit en krijgen adviesprijzen van 1999 en 1399 dollar. Daarmee zijn de introductieprijzen gelijk aan die van de 32- en 24-coremodellen van vorig jaar. AMD neemt het met de processors op tegen Intels Cascade Lake-X-processors, die begin oktober zijn aangekondigd. Intel halveerde de prijzen ten opzichte van de vorige generatie. Het topmodel uit de hedt-lijn van Intel, de Core i9-10980XE, is met een adviesprijs van 979 dollar nu goedkoper dan beide nieuwe Threadrippers. Intels duurste hedt-processor blijft echter steken op 18 cores en wordt nog op 14nm gemaakt. Ook heeft Intels Cascade Lake-X-platform geen pci-e 4.0-ondersteuning en is de maximale geheugengrootte beperkt tot 256GB.