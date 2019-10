Verpakking Arctic Freezer 50 TR wijst op komst Threadripper-cpu met 64 cores

De verpakking van de Arctic Freezer 50 TR-koeler wijst op de komst van een Threadripper-processor met 64 cores. Volgens de verpakking is de koeler geschikt voor processors met 32 en 64 cores. De koeler komt 'begin november' op de markt.

De Arctic Freezer 50 TR werd deze week officieel aangekondigd. De koeler is specifiek bedoeld voor Threadripper-cpu's en beschikt over een ontwerp met twee torens met twee fans. Vlak na de aankondiging van de koeler verschenen er foto's van de verpakking op de website van Arctic, waarop staat aangegeven dat de Freezer 50 TR in staat is om cpu's met 32- en 64 cores kan koelen. Hiermee lijkt de koeler te wijzen op de komst van een cpu met 64 cores in de Threadripper-serie. De koeler lijkt specifiek bedoeld te zijn voor hedt-processors, dus lijkt het onwaarschijnlijk dat hiermee een Epyc-cpu bedoeld wordt.

De verpakking van de Arctic Freezer 50 TR

Onlangs verschenen er ook aanwijzingen dat de Threadripper-variant met 24 cores de 3960X zal heten, schrijft VideoCardz. Zo verscheen er een benchmark-run van Ashes of the Singularity waarin de 3960X wordt genoemd. Als dit waar blijkt te zijn, en AMD zijn huidige naamschema aanhoudt, kan dit mogelijk ook wijzen op de komst van een 64-core-cpu; een 3970X zou dan 32 cores krijgen, een 3980X heeft mogelijk 48 cores, en een mogelijke 3990(W)X kan dan 64 cores bevatten.

Ook deelde @Komachi_Ensaka via Twitter informatie uit een Ryzen Master-update, waaruit blijkt dat de derde generatie Threadripper-chips een tdp van 280W krijgen. Het lijkt hierbij om een variant met 32 cores te gaan. Opvallend is dat de Arctic Freezer-koeler een tdp van 250W noemt.

Duitse techsite Hardwareluxx plaatste deze week een review van de Arctic Freezer 50 TR, maar hiervoor gebruikte de site een 2970WX met 24 cores. In de review zijn de prestaties van de koeler vergelijkbaar met die van de Noctua NH-U14S TR4. De Arctic Freezer 50 TR moet 60 euro gaan kosten.