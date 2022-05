Arctic brengt Freezer 13X-processorkoelers uit vanaf 23 euro

Arctic heeft enkele nieuwe processorkoelers uitgebracht. Het gaat hierbij om vier Arctic Freezer 13X-koelers. Het bedrijf verdeelt de producten onder de A13X- en i13X-noemers, die respectievelijk geschikt zijn voor AMD- en Intel-sockets.

In totaal brengt het Zwitserse bedrijf vier Freezer 13X-koelers uit. Het gaat hierbij om een reguliere 13X en een 13X CO-variant. Het verschil zit in de ventilator. De reguliere 13X heeft een witte 92mm-fan met vloeistoflager, terwijl de 13X CO een grijze 92mm-fan krijgt meegeleverd met dubbele kogellager. De koelers zijn voorzien van een zwart omhulsel van plastic, die de koelvinnen verbergt.

De 13X-koelers zijn voorzien van drie koperen heatpipes en worden geleverd met vooraf aangebrachte MX-2-koelpasta. De koelers zijn volgens Arctic geschikt om cpu's met een tdp van maximaal 150W te koelen. Volgens het bedrijf zijn de nieuwe koelers iets efficiënter dan de voorgaande Arctic Freezer 13-koelers. Ook moeten de meegeleverde fans stiller zijn dan die van de huidige Freezer 13-koelers.

De AMD-varianten zijn alleen compatibel met socket AM4, terwijl de Intel-modellen overweg kunnen met alle recente sockets van dat bedrijf. De koelers zijn 137mm hoog, 109mm breed en 86mm-diep. Volgens Arctic zijn de koelers per direct verkrijgbaar, hoewel de koelers op het moment van schrijven nog niet beschikbaar zijn in Nederlandse webshops. De A13X en A13X CO kosten respectievelijk 23 en 25 euro. De i13X en i13X CO kosten 24 en 26 euro.

De Arctic Freezer i13X (links) en A13X CO