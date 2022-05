Arctic introduceert Freezer 50-processorkoeler met rgb-leds voor 60 euro

Arctic brengt zijn Freezer 50-cpu-koeler uit. Deze koeler beschikt over twee fans en een dual tower-ontwerp. Ook voorziet de fabrikant deze koeler van argb-leds. De Freezer 50 is via Arctic beschikbaar en draagt een adviesprijs van 60 euro.

De Freezer 50 wordt geleverd met een 140mm-fan en een 120mm-fan, die respectievelijk draaien op een maximaal toerental van 1700 en 1800 rpm en zijn voorzien van een fluid dynamic-lager. De koeler heeft verder zes heatpipes met een diameter van 6mm. De fabrikant meldt dat geheugendimms met een maximale hoogte van 37,5mm onder de koeler passen.

Arctic voorziet de Freezer 50 van een zwart ontwerp met argb-leds. Deze leds kunnen via een argb-header aangesloten worden op moederborden. De verlichting wordt aangestuurd via software van ASRock, Asus, Gigabyte en MSI. Tegen een meerprijs van tien euro levert Arctic ook een losse argb-controller mee, waarmee de leds ook kunnen worden aangestuurd op systemen met moederbord zonder argb-header.

De Freezer 50 wordt geleverd met Arctics MX-4-koelpasta. De koeler is compatibel met socket AM4 van AMD en alle recente Intel-sockets vanaf LGA-1155. De Freezer 50 heeft afmetingen van 148x149,5x166mm en weegt 1160 gram. De koeler is beschikbaar via de website van Arctic en kost daar 60 euro.

Eerder kwam Arctic al met de Freezer 50 TR. Die koeler toont grote gelijkenissen met de nieuwe Freezer 50, maar is alleen geschikt voor de Threadripper-cpu's in het high-end desktop-segment van AMD. De Threadripper-editie heeft een groter koelblok voor de cpu, beschikt over twee extra heatpipes, en heeft dezelfde adviesprijs van 60 euro.