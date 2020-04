Be quiet brengt Pure Rock 2-processorkoeler uit voor 39 euro

Be quiet heeft alle details bekendgemaakt van zijn Pure Rock 2. De cpu-koeler komt uit voor 39 euro in zilver of 44 euro in zwart. De koeler is voorzien van, vier heatpipes, een 120mm-ventilator en heeft een asymmetrisch ontwerp.

De Pure Rock 2 is de opvolger van de Pure Rock, die be quiet sinds 2014 in zijn assortiment heeft. De nieuwe versie heeft dezelfde afmetingen van 87x121x155mm, maar is volgens de specificaties iets lichter: 575 gram ten opzichte van 660 gram voor het vorige model.

Be quiet heeft het ontwerp van de koeler iets aangepast. De Pure Rock 2 heeft een offsetontwerp, zodat het koellichaam minder in de weg zit van de geheugensleuven naast de cpu-socket. De koeler is geschikt voor alle huidige consumentensockets van Intel en AMD, met uitzondering van TR4 en sTRX4.

Onder de heatsink zitten vier heatpipes van 6mm dik en be quiet levert een Pure Wings 2-ventilator mee. Dat is een pwm-fan met een diameter van 120mm en dikte van 25mm. De maximale draaisnelheid is 1500rpm. Volgens be quiet is de koeler geschikt voor cpu's tot een tdp van 150 watt.

De Pure Rock 2 is de goedkoopste koeler in de Rock-serie van be quiet. De fabrikant heeft ook duurdere Shadow Rock- en Dark Rock-modellen, die meer koelcapaciteit bieden. In maart kwam de Shadow Rock 3 uit, met een koeleffici├źntie van 190 watt.

Be quiet maakt een zilverkleurige BK006-uitvoering van de Pure Rock 2 en die kost 39 euro. De BK007-versie is uitgevoerd met een zwarte coating en heeft een adviesprijs van 44 euro. Volgens de fabrikant komen de koelers 'in de komende weken' op de markt.