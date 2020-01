Be quiet introduceert deluxe-versie van Pure Base 500-behuizing voor 100 euro

Be quiet heeft tijdens CES een deluxe-variant van de Pure Base 500-behuizing getoond met een mesh-frontpaneel. Daarnaast komt het bedrijf met twee nieuwe processorkoelers en deDark Power Pro 12-voeding met 80+ Titanium-certificering.

De Pure Base 500DX is een 'deluxe'-variant van de Pure Base 500. De DX-variant introduceert onder meer een mesh frontpaneel voor verbeterde airflow. Daarnaast voorziet be quiet de behuizing van een rgb-leds aan de voorkant en binnenkant. Het bedrijf levert de Pure Base 500DX met drie Pure Wings 2-fans van 140mm, terwijl de originele Pure Base 500 met twee van deze ventilators wordt geleverd.

De behuizing komt in zwarte en witte varianten met glazen zijpaneel. Be quiet stelt dat de Pure Base 500DX 'naar verwachting' in maart 2020 zal verschijnen. De behuizing gaat ongeveer 100 euro kosten.

De Pure Base 500DX op CES. Alle afbeeldingen via be quiet

Be quiet toont daarnaast de Dark Power Pro 12. Deze voeding komt in varianten van 1200W en 1500W. De voeding beschikt over zes verschillende rails die ieder tot 40A kunnen leveren. De Dark Power Pro 12 haalt volgens be quiet een efficiëntie tot 94,9 procent, waarmee de voeding het 80+ Titanium-keurmerk meekrijgt. De Dark Power Pro 12 heeft volledig digitale vermogensregeling en gebruikers kunnen handmatig wisselen tussen de verschillende 12V-rails. Be quiet levert daarnaast een overklok-switch mee die de voeding op een enkele rail laat werken. De voorganger van de Dark Power Pro 12 had deze optie ook.

Be quiet voorziet de voeding van een aluminium-behuizing en verwisselbare kabels die individueel sleeved zijn. Het geheel wordt gekoeld door een 135mm-fan. De voeding komt in februari 2020 uit. Be quiet deelt nog geen adviesprijzen.

De Dark Power Pro 12

Het bedrijf komt ook met twee nieuwe processorkoelers. De Shadow Rock 3 is een single-towerkoeler met een enkele 120mm-fan. De koeler heeft vijf heatpipes van vernikkeld koper die direct de processor raken. Volgens be quiet heeft de Shadow Rock 3 een koelcapaciteit tot tdp van 190W. De Shadow Rock 3 heeft een asymmetrisch ontwerp, wat compatibiliteit met ram moet verbeteren. De Pure Rock 2 is een goedkoper alternatief met vier heatpipes en een 120mm-fan. Ook deze koeler heeft een asymetrisch ontwerp en kan processors met een tdp tot 150W koelen. Beide koelers komen in april 2020 uit. Adviesprijzen zijn nog niet bekend.

De Shadow Rock 3 (links) en Pure Rock 2