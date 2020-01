MetallicGear kondigt Neo Pro-behuizing met Mac Pro-achtig frontpaneel aan

MetallicGear, een submerk van het Nederlandse Phanteks, heeft tijdens de CES zijn Neo Pro-behuizing getoond. De kast haalt inspiratie uit de Mac Pro met een 'kaasrasp'-frontpaneel. Het bedrijf toont daarnaast een behuizing met 119 programmeerbare rgb-leds.

De MetallicGear Neo Pro biedt door zijn open frontpaneel met kaasraspontwerp een goede airflow, terwijl deze voorkant tegelijk geluid dempt, meldt Phanteks aan Tom's Hardware. De voorkant is gemaakt van abs-plastic. De interne vormgeving van de Neo Pro toont enige gelijkenis met de P300 van moederbedrijf Phanteks. De behuizing biedt ruimte voor een E-ATX-moederbord en wordt geleverd met een enkele 120mm-ventilator aan de achterkant. De voorkant biedt ruimte voor twee 140mm-ventilators, maar deze worden niet meegeleverd. Hiermee worden ook aio-waterkoelers ondersteund. De bovenkant bevat geen ruimte voor ventilators. De Neo Pro heeft ruimte voor vijf 3,5"-hdd's. De behuizing bevat daarnaast een plaat die de voeding afdekt.

De Neo Pro komt beschikbaar in twee kleuren: zilver en zwart. De behuizing komt in maart uit en krijgt een adviesprijs van 60 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 65 euro. De behuizingen van MetallicGear zijn onder andere te koop via webshops als Amazon.

De MetallicGear Neo Pro. Afbeeldingen van Phanteks via Tom's Hardware

MetallicGear toont ook een Neo Matrix-behuizing. Deze heeft een vergelijkbaar intern ontwerp als de Neo Pro, maar biedt wel ruimte voor twee 140mm-ventilators aan de bovenkant en heeft een frontpaneel met 119 argb-leds in een raster van 7 bij 17. Het is nog onduidelijk hoe deze leds geprogrammeerd kunnen worden, maar MetallicGear meldt aan HardwareCanucks dat er in ieder geval 'vele' presets worden geleverd. De Neo Matrix komt in maart uit en krijgt een adviesprijs die omgerekend en met btw ongeveer 109 euro bedraagt.

De Neo Matrix. Afbeeldingen via TechPowerUp