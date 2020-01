Gerucht: Microsoft wil Microsoft Store voor Business en Education uitfaseren

Microsoft zou van plan zijn om de Microsoft Store for Business en de Store for Education voor 30 juni 2020 als deprecated te beschouwen. Microsoft zou de appwinkels zo willen uitfaseren. De toekomst van de Store-client in Windows 10 zou onzeker zijn. Dat melden bronnen van ZDNet.

De deadline voor de deprecated-status van de winkels ligt voor het einde van Microsofts fiscale jaar, melden de doorgaans goed ingelichte Microsoft-bronnen van ZDNet. Niet duidelijk is of gebruikers voor die datum de melding krijgen dat de winkels sluiten of dat die sluiting dan een feit moet zijn.

Microsoft kondigde de Microsoft Store for Business en de Store for Education in 2015 aan als aanvulling op zijn appwinkel voor Windows-consumenten. In de zakelijke en educatieve versies konden ontwikkelaars applicaties aanbieden buiten de consumentenwinkel om, bijvoorbeeld voor volumedistributie en aanbod binnen een bepaalde organisatie.

Microsoft maakte vorig jaar, eveneens tegen ZDNet, bekend dat het de eis loslaat dat moderne Windows-apps via de Windows Store gedistribueerd moeten worden. Dat was een eis voor Universal Windows Platform-apps. Door de focus op dit platform is de kloof tussen Win32 en UWP te groot geworden, erkent het bedrijf. Nu UWP-apps niet zo populair zijn gebleken als Microsoft had verwacht, probeert Microsoft zich te richten op simpelweg 'Windows-apps', waarbij het meer UWP-eigenschappen naar Win32-software brengt en restricties voor UWP-apps laat vieren.

De vraag was toen wat er met de Microsoft Store zou gebeuren. Volgens de bronnen van ZDNet staat de webversie van de winkel voor consumenten bij de strategie niet ter discussie, maar is de toekomst van de in Windows 10 geïntegreerde app-winkel 'onzeker'. Microsoft wilde met de winkel een veilige en centrale manier voor de levering van Windows-software bieden maar liet vorig jaar weten de winkel als slechts een van diverse kanalen voor distributie van Windows-apps te beschouwen.