Microsoft meldt komst twee laptops met ARM-socs en 4g voor scholen

Microsoft heeft twee nieuwe zogenoemde Connected PC's in het vooruitzicht gesteld. De laptops met Qualcomm-processors zijn voor de educatieve markt, verschijnen in de zomer en zouden de goedkoopste Connected PC's tot dan toe worden.

De modellen zijn de JP.IK Turn T101 met een prijs van 299 dollar en de Positivo Wise N1212S van 575 dollar. De laptops zijn met name op scholen in buitengebieden en opkomende markten gericht, aldus Microsoft. Meer details maakt Microsoft niet bekend. Wel maakt het bedrijf een vergelijking met 'andere Windows-pc's met de nieuwste Qualcomm-chipset'. De kans is groot dat ze bij hun verschijning in de zomer een Qualcomm Snapdragon 7c of 8c bevatten. Qualcomm introduceerde deze socs voor laptops eind vorig jaar. Ze zijn bedoeld voor mainstreamlaptops, waar de eerder aangekondigde 8cx vooral voor de high-endmarkt is.

Microsoft kondigde verder aan dat de op educatie gerichte Acer TravelMate Spin B3 en Lenovo 300e een houder voor pennen hebben, waar scholen om zouden vragen. Daarnaast kondigt Microsoft aan dat vijf nieuwe Windows-laptops voor scholen indicatie-leds hebben die tonen of een apparaat is opgeladen en op internet is aangesloten. Ook hier zou behoefte aan bestaan. Microsoft doet de aankondigingen tijdens de BETT-conferentie voor tech en educatie. Het concern heeft op de educatieve markt met hevige concurrentie van Googles Chromebooks te kampen.