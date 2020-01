Phanteks brengt vernieuwde P300A-behuizing met mesh-frontpaneel uit

Phanteks heeft tijdens de CES in Las Vegas een nieuwe versie van de P300-behuizing getoond met een mesh-frontpaneel voor betere airflow. Daarnaast komt het bedrijf met een compacte distribution plate voor waterkoeling en een set speakers.

De Eclipse P300A is een compacte ATX-behuizing van het Nederlandse Phanteks. De case toont grote gelijkenissen met zijn voorganger, de Eclipse P300, maar in plaats van een plastic frontpaneel heeft hij een voorkant die grotendeels is gemaakt van mesh, een soort gaas. Dit levert onder andere een verbeterde airflow op, wat tot betere koelprestaties moet leiden.

De P300A is net als de P300 200mm breed, 455mm hoog en 400mm diep, en heeft een glazen zijpaneel. Ook biedt de P300A nog steeds ruimte voor vier ventilators, twee 3,5"-hdd's en twee 2,5"-ssd. De behuizing kan daarnaast ATX-voedingen tot 200mm lang herbergen. De P300A komt eind deze maand uit voor 60 dollar of 45 pond. Vermoedelijk zal de case rond de 60 euro kosten in Nederland en België. Phanteks was niet direct bereikbaar om dat te bevestigen.

Phanteks komt ook met de Glacier D120, een distribution plate die het gemakkelijker moet maken om eigen waterkoel-loops te plannen. De D120 biedt in- en uitgangen voor zowel de cpu als de gpu en past in een 120mm-fanmount, waardoor deze in de meeste behuizingen gebruikt kan worden. Daarbij bevat de D120 geïntegreerde rgb-verlichting met ondersteuning voor Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion, Razer Chroma en ASRock Polychrome Sync. De D120 komt eind deze maand uit voor 75 dollar.

De Evolv Sound Mini 2.0 is een speakerset die lijkt op de Evolv-behuizingen van Phanteks. De set wordt geleverd met de speakers en een stel kabels. De hoofdspeaker wordt via een usb-c-stekker van stroom voorzien en via een micro-usb-kabel aan de tweede speaker gekoppeld. Voor input hebben de speakers een 3,5mm-aansluiting. Ze bevatten geïntegreerde rgb-verlichting aan de voorkant. Phanteks brengt deze speakers in januari uit voor 30 dollar.