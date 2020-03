MSI komt met Mag Forge 100M-behuizing met meegeleverde rgb-fans

MSI heeft deze week zijn Mag Forge 100M-behuizing geïntroduceerd. Het is een mid-tower en wordt geleverd met drie fans, waarvan er twee rgb-leds bevatten. De case staat op het moment van schrijven voor ongeveer 60 euro in de Pricewatch.

De Mag Forge 100M is 421mm diep, 499mm hoog en 210mm breed. Gebruikers kunnen ATX-, mATX- en Mini-ITX-moederborden in de behuizing plaatsen. De case wordt geleverd met een zijpaneel van gehard glas, hoewel deze niet de complete hoogte reikt. Het geheel weegt 5,64 kilogram. De voorzijde bevat twee usb 3.2 gen 1-poorten met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. Ook biedt het standaard audio-aansluitingen in de vorm van twee 3,5mm-jacks: een voor input en een voor output. Verder biedt de behuizing ruimte voor videokaarten van maximaal 330mm lang, cpu-koelers van 160mm hoog en voedingen van 200mm. De Mag Forge 100M kan tot twee 3,5"-hdd's en drie 2,5"-schijven bevatten.

De voorkant van de behuizing is grotendeels gemaakt van mesh en biedt ruimte voor drie 120mm-fans, waarvan er twee standaard worden meegeleverd. Die meegeleverde fans bevatten rgb-leds, die kunnen aangestuurd met de meegeleverde rgb-hub. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om aan de voorkant maximaal twee 140mm-fans te monteren. Aan de achterkant past een enkele 120mm-ventilator, die standaard wordt meegeleverd, hoewel deze geen rgb-leds bevat. De bovenkant biedt ruimte voor twee 120mm- of 140mm-fans.

Naast de Forge 100M, verkoopt MSI ook een Mag Forge 100R en 101M. Deze behuizingen zijn in grote lijnen gelijk, hoewel de 100R twee fans met addressable rgb-leds bevat, en de 101M standaard met drie fans aan de voorkant wordt geleverd. De 100M staat momenteel in de Pricewatch voor rond de 60 euro. De 100R kost ongeveer 10 euro meer. De adviesprijzen van de 101M zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.