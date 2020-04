Thermaltake introduceert V250 TG ARGB-midtower met frontpaneel van plexiglas

Thermaltake heeft deze week de V250 TG ARGB-behuizing aangekondigd. De V250 is een midtower met een zijpaneel van gehard glas en een voorkant van plexiglas. Thermaltake levert vier 120mm-fans mee, waarvan drie rgb-leds bevatten.

De V250 TG is een midtower-behuizing, en is 430mm hoog, 216,5mm breed en 477mm diep. Gebruikers kunnen atx-, m-atx- of mini-itx-moederborden in de behuizing plaatsen. De V250 heeft zeven expansion-slots. Het zijpaneel is gemaakt van gehard glas en een frontpaneel van plexiglas. De behuizing weegt zo'n 6 kilogram zonder componenten.

De V250 biedt ruimte voor videokaarten van maximaal 330mm lang, cpu-koelers die 160mm hoog zijn en voedingen van maximaal 200mm zonder de ingebouwde hdd-rack. De voorzijde van de behuizing bevat een usb 3.0-poort, twee usb 2.0-aansluitingen en twee 3,5mm-jacks voor koptelefoons en microfoons. Onder de psu-shroud kunnen twee 3,5"-hdd's of 2,5"-schijven geplaatst worden. Achter het moederbord is plaats voor nog twee 2,5"-drives.

Thermaltake levert de behuizing met drie 120mm-fans met rgb-leds, die individueel aangestuurd kunnen worden via software van ASRock, Asus, Gigabyte en MSI. De behuizing bevat overigens ook een geïntegreerde rgb-controller. Het bedrijf levert verder een enkele 120mm-fan zonder verlichting mee aan de achterkant van de behuizing, die functioneert als exhaust. Alle meegeleverde fans draaien standaard op 1000rpm. De argb-fans hebben volgens Thermaltake een geluidsniveau van 27,2dBa. Bij de 120mm-exhaust is dit 16dBa, meldt het bedrijf. De bovenkant van de V250 biedt verder plaats voor twee 120mm- of 140mm-fans, of een 240mm-radiator.

Thermaltake heeft op het moment van schrijven nog geen adviesprijs bekendgemaakt. De behuizing is al wel beschikbaar bij enkele Nederlandse webshops vanaf 103 euro. Eerder deze week kondigde het bedrijf ook zijn S100-behuizing voor m-atx-moederborden aan.