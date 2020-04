Lian Li geeft computertafels update met elektrochroom glas

Lian Li geeft de computertafels DK-05 en DK-04 door middel van een update elektrochroom glas. Daardoor kunnen gebruikers met een druk op de G-knop kiezen voor transparant of juist ondoorzichtig glas.

De rest van de specificaties lijken bij de DK-05F- en de DK-04F-computertafels vergelijkbaar te zijn met de oudere versies. Het zijn allebei in de hoogte verstelbare computertafels die van 68,9cm tot 117,5cm verstelbaar zijn en vier instelbare presets hebben. Beide tafels kunnen maximaal 80kg dragen, inclusief inhoud. Boven op de tafels ligt een 8mm-laag van gehard glas.

De DK-05F is met een afmeting van 140x78cm groter dan de DK-04F, die een afmeting van 100x75cm heeft. In de grotere versie passen twee e-atx-systemen, waarbij er in de DK-04F slechts plek is voor één zo'n systeem. Om het monteren makkelijker te maken, hebben beide cases verwijderbare moederbord-trays. In beide cases passen cpu-koelers met een maximale hoogte van 185mm. Bij de DK-04F mag de gpu niet langer zijn dan 390mm, bij de DK-05F mag deze nog een centimeter langer zijn.

De DK-05F biedt plek aan acht opslagdrives, waarbij het niet uitmaakt of de schijven 3,5" of 2,5" groot zijn. De DK-04F heeft plaats voor negen schijven, onderverdeeld in drie verwijderbare trays. Twee trays hebben alleen ondersteuning voor 3,5"-schijven, in de derde tray passen zowel 3,5"- als 2,5"- schijven. In de DK-05F passen maximaal achttien 120mm-fans of zestien 140mm-ventilatoren, bij de DK-04F gaat het om maximaal zeven 120mm-fans of zes 140mm-fans. Beide computertafels bieden tot slot ondersteuning voor waterkoeling. In de DK-04F passen twee radiatoren, in de DK-05F is plaats voor 5 radiatoren.

Beide computertafels komen per 16 april beschikbaar in de Verenigde Staten. Of ze ook naar Nederland komen is niet bekend. Een adviesprijs is niet bekendgemaakt. In de Pricewatch is wel de Lian Li DK-05X te vinden, die op het moment van schrijven minimaal 2115 euro kost.