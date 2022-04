Lian Li brengt '3-in-1-behuizing' Odyssey X uit voor 460 euro

Lian Li gaat zijn Odyssey X-behuizing op de markt brengen. De behuizing kan op drie verschillende manieren gebruikt worden, onder andere door deze te roteren. De kast krijgt een adviesprijs van 459,90 euro en wordt in augustus geleverd.

Lian Li toonde de Odyssey X eerder op beurzen als concept, maar gaat de behuizing nu ook daadwerkelijk op de markt brengen. Het betreft een modulaire big-tower die in drie configuraties is te gebruiken. De standaardmodus is de zogenaamde Dynamic Mode, waarin de behuizing plaats biedt aan maximaal twee 360mm-radiatoren.

De moederbordtray kan geroteerd worden en dat levert volgens Lian Li betere gpu-koeling op. De fabrikant noemt dit de Dynamic-R Mode, waarbij de R staat voor Rotate. De derde modus is de Performance-modus, waarin de kast 90 graden gekanteld wordt en de zijpanelen iets geopend worden. In deze stand is er de meeste airflow en ruimte voor maximaal een 480mm-radiator.

Aan de binnenkant is ruimte voor een voeding van maximaal 280mm lang en de videokaart kan 423mm lang zijn. Er passen cpu-koelers met een hoogte tot 170mm in de behuizing en er is ondersteuning voor alle gangbare moederbordformaten, tot aan EEB en E-ATX.

De behuizing heeft zijpanelen van 4mm dik gehard glas en de kast is gemaakt van gezandstraald geanodiseerd aluminium. Het uiterlijk van de voorkant kan worden aangepast omdat de twee panelen aan de voorzijde op twee manieren gemonteerd kunnen worden. Lian Li verkoopt de behuizing in zwart en zilver.