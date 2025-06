Lian Li komt later dit jaar met compactere O11- en houten Lancool 217-behuizing

Lian Li heeft meerdere nieuwe behuizingen en een nieuwe ventilator getoond. Het gaat onder andere om een nieuwe, compacte O11 en een case met houten omhulsel. De nieuwe fan hoort bij de UNI-serie waarbij de rgb-verlichting draadloos kan worden aangestuurd.

Lian Li toonde de producten tijdens de Computex-beurs in Taipei. Het bedrijf liet daar onder andere de O11 Dynamic Vision Compact zien, een kleinere versie van de Dynamic Vision die hij vorig jaar uitbracht. Het model is niet alleen aan de voor- en zijkant van een glazen paneel voorzien, maar ook de bovenkant is van glas. Er komt ook een standaard model beschikbaar met een meshbovenkant voor het monteren van extra fans. Daar zit ook een bracket op waar een 360mm-waterkoeler aan kan worden gemonteerd.

De Compact-versie meet 480x304x464,5mm en heeft ruimte voor gpu's van maximaal 430mm en cpu-koelers van 174mm. Er passen drie 2,5"-ssd's en twee 3,5"-schijven in de kast en voorop zitten een USB Type-C- en twee USB-A 3.0-poorten.

Een andere behuizing die Lian Li op de beurs toont is de Lancool 217. Dat is een midtowerbehuizing met een houten afwerking, maar alleen aan de randen van de behuizing. De voorkant is een meshpaneel met een extra stoffilter achter de fans. Lian Li levert de case met twee 170x170x30mm-frontfans, maar er passen in totaal zes fans in de case. Het model is vanaf het derde kwartaal beschikbaar voor 120 dollar, omgerekend en met btw zo'n 130 euro.

Het bedrijf komt daarnaast met een goedkopere versie van die kast, de Lancool 207. Die heeft, in tegenstelling tot het grotere model, geen houtafwerking. Het gaat om een midtowercase van 455,6x219x455mm in grootte, maar wel met ondersteuning voor ATX-moederborden. Dat model komt tegelijk uit met de 217 en kost omgerekend zo'n 88 euro.

Lian Li heeft tot slot een nieuwe versie van zijn bestaande Uni-fans gemaakt. Dat is de UNI Fan SLV3 120, een 120mm-fan die compatibel is met andere UNI-fans en die net als die andere modellen aan elkaar kunnen worden gekoppeld met magneten. Het is daarbij in het nieuwe model mogelijk om de rgb-leds aan te sturen via een aparte controller en ontvanger, zodat de fans draadloos kunnen worden bediend. De fans inclusief de controller en ontvanger kosten 90 dollar, omgerekend zo'n 100 euro.