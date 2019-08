Lian Li introduceert PC-O11 Dynamic XL-behuizing voor 220 euro

Lian Li heeft een grotere broer van de PC-O11 Dynamic-behuizing aangekondigd. Deze XL-versie laat computerbouwers dikkere en langere radiatoren gebruiken, evenals hogere gpu-waterkoelelementen. Ook kan er een extra ventilatoren worden geplaatst.

De PC-O11 Dynamic XL is gemaakt van aluminium en gehard glas en beschikbaar in de kleuren zwart en wit. De kast is aan alle zijden iets groter dan de voorganger, met een diepte van 471mm, een breedte van 285mm en een hoogte van 513mm. Om het bouwproces eenvoudiger te maken, heeft de onderkant van de kast een verwijderbare radiatorsteun. Daardoor hoeft de kast volgens Lian Li niet meer omgedraaid te worden om een radiator te plaatsen.

De grotere kast heeft in tegenstelling tot het kleinere broertje ondersteuning voor eeb-moederborden. Achter het moederbord is plaats voor vier hot-swappable hdd's of ssd's, achter de kabelmanagementstaaf is tevens plek voor drie ssd's. Aan de zijkant van de kast kunnen gebruikers daarnaast kiezen voor extra koelers of radiators, of extra harde schijven. In totaal passen er tien 2,5"-schijven, of zes 2,5"-schijven en vier 3,5"-schijven in de kast.

Aan de voorkant van de kast zijn vier usb 3.0-poorten, een usb 3.1-poort en aansluitingen voor audio en de rgba-controller. Op de voorzijde is eveneens een rgb-strip aangebracht, deze is ook compatibel met Asus Aura voor de synchronisatie van de rgb-verlichting. Achter het moederbord is meer plek voor kabelmanagement, zodat de kabels netter weggewerkt kunnen worden.

Voor koeling kunnen er zowel aan de onderkant als aan de bovenkant drie 120mm-ventilatoren of twee 140mm-ventilatoren worden aangebracht. Aan de achterkant is plek voor een 120mm-ventilator; aan de zijkant passen drie van zulke ventilatoren. In de behuizing is tevens plek voor 3 atx-voedingen.

De PC-O11 Dynamic XL is net als het kleine broertje ontwikkeld met Duitse overklokker Der8auer. De behuizing heeft een adviesprijs van 200 dollar, omgerekend met btw is dat 220 euro. Of en wanneer de behuizing naar Nederland en België komt is niet bekend.