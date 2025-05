De Lian Li O11 EVO getest

Er zijn weinig behuizingen met een bekendere naam dan de O11-serie van Lian Li. Het is direct ook een wat ongelukkige naam, want de letter O wordt makkelijk verward met het cijfer nul. Dat heeft Lian Li niet weerhouden ten minste acht varianten met de aanduiding O11 in de naam te voeren. Het origineel, de PC-O11, stamt uit 2017 en in 2018 werd de PC-O11 Dynamic samen met overklokker der8auer ontwikkeld.

Er zijn van die PC-O11 extra grote varianten, in samenwerking met ROG, verkocht, versies met Razer en PCMR op de markt geweest en Lian Li heeft zelf de nodige varianten bedacht. Zo werd de kleinere O11 Air Mini uitgebracht, zelf weer een variant van de PC-O11 Air. Van de zeer succesvolle Dynamic-versie werden ook weer meerdere uitvoeringen gemaakt, waarvan de nieuwste de Lian Li O11 Dynamic EVO is.

Die EVO is sinds februari of maart van dit jaar verkrijgbaar en wordt in drie kleurvarianten geleverd. De witte, zwarte en grijze versies zijn allemaal vanaf 180 euro te koop. Dat is fors meer dan de pakweg 130 euro die je momenteel voor de gewone Dynamic betaalt. We hebben de twee O11-varianten naast elkaar en enkele concurrenten in hetzelfde segment gezet om te zien of de vijftig euro extra goed besteed is.