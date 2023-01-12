Inleiding

De gemiddelde computerkast volgt al jaren een behoorlijk voorspelbaar ontwerpparadigma: een chassis met een grote, goeddeels lege ruimte voor moederbord en videokaart, eronder een tunnel voor de psu en eventuele harde schijven, en een glazen zijkantje. Sommige behuizingen, zoals de roemruchte O11-varianten van Lian Li, durven twee aansluitende glazen panelen te gebruiken, aan de voorkant en zijkant. Ook Corsair deed met de 5000X iets in die richting, maar altijd zat er een stuk metalen chassis tussen de glazen platen. De behuizingen waar we in deze miniround-up naar kijken, gaan een stapje verder, want de glazen panelen aan voor- en zijkant gaan bij de H9 van NZXT en de Y60 en Y40 van HYTE bijna naadloos in elkaar over. Die H9 van NZXT, die vanaf 12 januari te koop moet zijn, doet op het eerste oog sterk denken aan de PC-O11-serie van Lian Li. Beide merken hebben extra brede behuizingen gemaakt met rechts van het moederbord een apart compartiment voor opslag, voeding en wellicht een waterpomp. De behuizingen van HYTE, een relatief jong merk, maar met oudere roots, wijken wat meer af. Vooral de HYTE Y60 met zijn afgeschuinde voorkant heeft echt een eigen gezicht. De Y40 is het smallere broertje van de Y60 en behoudt de 'glas-tegen-glas'-looks, maar heeft geen apart compartiment voor voeding en opslag zoals de Y60, H9 en O11. Desondanks is ook de Y40 nog steeds een eigenzinnige verschijning, die pas tijdens de CES-beurs, op 3 januari 2023, werd onthuld. Nog even over HYTE en zijn oudere roots. Zoals wel vaker gebeurt, is het bedrijf opgericht door een voormalig werknemer van een andere componentenfabrikant, NZXT in dit geval. Jawel, het NZXT van de H9-behuizing waar we het hier over hebben. Rob Teller is hoofd productontwikkeling bij HYTE en is afkomstig van NZXT. Inmiddels telt HYTE zo'n 30 personeelsleden en is het gevestigd in de VS. Het is eigendom van het Amerikaanse iBuyPower, waarmee er stiekem een flink bedrijf achter het kleine HYTE zit. In deze review bekijken we de spiksplinternieuwe NZXT H9 Flow en de HYTE Y40 en vergelijken die met de al wat oudere HYTE Y60. De H9 Flow heeft een adviesprijs van 160 dollar. De zwarte H9 Flow die wij hebben getest, kost Onbekend euro. Er is ook een H9 Elite-variant, die 240 dollar kost. Voor die meerprijs krijg je drie rgb-fans in plaats van ledloze ventilators met rgb-controller, plus de gemeenschappelijke vierde, reguliere ventilator. De HYTE Y60 is al een tijdje verkrijgbaar en kost momenteel € 159,- en de Lian Li PC-O11 EVO, die wel wat van de H9 wegheeft, kost Onbekend. De pas geïntroduceerde HYTE Y40 is net als de Y60 te koop in verschillende kleuren: rood, zwart en wit. Deze midtower met dubbel glas heeft een adviesprijs van 179 euro en kost momenteel € 133,95.

Uiterlijk

We kijken in deze review iets korter dan gebruikelijk naar de afzonderlijke kasten. We hebben dan ook de NZXT H9, HYTE Y60 en HYTE Y40 om nader te bekijken. De Lian Li O11 Dynamic EVO hebben we al eerder uitgebreid bekeken. De NZXT H9 De parallellen tussen de H9 en de net genoemde O11 EVO zijn makkelijk te trekken. Het zijn allebei extra brede, wat lagere kasten met een glazen voorpaneel en een strip metaal ernaast. Waar je de EVO echter gespiegeld kunt bouwen, met de metaalstrip links in plaats van rechts, heb je die optie bij de H9 niet. Daar is de strip aan de rechterkant gefixeerd en is de bovenkant één geheel. Die bovenkant is geperforeerd met ronde gaatjes voor airflow en aan de rechterkant zitten de frontpaneelconnectors bovenop. Die bestaan uit twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en een combiaudiojack. Een enkele powerbutton zit vooraan; een resetknop en ledjes ontbreken dus. De rechterkant bestaat uit een groot geperforeerd stalen paneel, opnieuw om optimale airflow mogelijk te maken. Aan de achterkant is de indeling wat afwijkend vergeleken met reguliere kasten, doordat de voeding- en moederbordcompartimenten horizontaal in plaats van verticaal gescheiden zijn. Boven in het voedingsgedeelte plaats je de voeding op zijn kant. Eronder zit een cage voor twee harde schijven die met een metalen klep is afgesloten. De kast staat vrij hoog op zijn 30mm-pootjes, die van voren vrij smal zijn. De linkerzijkant en linkervoorkant zijn de opvallendste feature van de kast, want anders dan bij de EVO zitten de twee glazen platen direct tegen elkaar. Bij de EVO zit er nog een metalen chassis op de linkervoorkant, maar bij de H9 is die rib weggelaten. Daardoor heeft het glas ook niet het bekende zwarte randje om het metaal aan het oog te onttrekken, maar is helder glas gebruikt. Dat geeft het 'aquarium-effect', waarmee ik overigens niets negatiefs bedoel; persoonlijk vind ik het juist mooi. De andere H9-variant, de H9 Elite, heeft een glazen bovenpaneel, waarmee de kast dus drie glazen panelen telt. De scheiding tussen het glas boven en dat aan de zij- en voorkant is weliswaar glas-op-glas, maar hier zijn wel gekleurde randen aanwezig om het metalen frame van de kast te verhullen. Behalve voor het derde glazen paneel betaal je de forse meerprijs voor de rgb-fans die in plaats van de ledloze ventilators meegeleverd worden. Ze worden bovendien aangestuurd door een fancontroller die in de Flow-variant ontbreekt. Daarmee kun je behalve de drie rgb-fans ook zes ledverlichtingselementen aansturen. De HYTE Y60 De Y60 is al een tijd verkrijgbaar en in het kader van beter laat dan nooit hebben we hem eindelijk getest. De Y60 is een enorm opvallende verschijning, dankzij het glas aan de voorkant. In plaats van een metalen rib zoals bij de O11-kasten, of haakse, helder glazen panelen zoals bij de H9, heeft de Y60 drie glazen delen aan de rechterzijkant en voorkant. Een smalle strip vormt een afgeschuinde hoek, wat de kast een uniek uiterlijk geeft. Net als de H9 en O11 is de Y60 extra breed dankzij de links-rechtsscheiding van moederbord en voeding. De voeding zit anders dan bij de H9 onderin, met daarboven twee van buiten toegankelijke hardeschijfbays. Je zou bijna denken dat die hot-swappable zijn, maar dat is niet het geval. De Y60 heeft een brede rand boven en onder om de randen van het metalen chassis aan het oog te onttrekken en in het schuine deel zitten de frontpaneelelementen. Die zitten onderin, waarmee HYTE duidelijk aangeeft dat deze kast boven op het bureau hoort in plaats van eronder. Logisch, want dit ontwerp schreeuwt erom gezien te worden. De bovenkant en het rechterzijpaneel zijn voorzien van vergelijkbare sleuven om lucht door te laten. Het zijpaneel is van metaal, net als het bovenpaneel, maar dat laatste veert wat meer dan het zijpaneel. Aan de achterkant zitten, naast de opening voor de voeding en de hdd-klepjes, extra sleuven voor je videokaart. Die monteer je namelijk standaard rechtopstaand, 90 graden gedraaid over de lengteas dus. De riserkabel daarvoor is voorgemonteerd en wordt dus meegeleverd, wat een deel van de forse prijs van 220 euro rechtvaardigt. De losse riser kost namelijk 60 euro, al zal dat voor de fabrikant natuurlijk stukken minder zijn. De HYTE Y40 De Y40 van HYTE is een iets traditioneler opgebouwde behuizing, maar wel met behoud van de mooie glas-op-glashoek. De indeling is namelijk de gebruikelijke voedingstunnel onderin met erboven het hoofdcompartiment voor moederbord en videokaart. Net als bij de Y60 maakt HYTE bij de Y40 gebruik van een riser om de videokaart te kantelen. En net als bij de Y60 levert HYTE die riser gewoon mee, wat van de Y40 met zijn adviesprijs van 150 dollar geen slechte deal maakt. De riser kost immers 60 euro bij ons. De Y40 heeft hetzelfde motief aan luchtsleuven in de bovenkant en zijkant als de Y60. En ook hier zijn het zijpaneel en het bovenpaneel van staal gemaakt, maar de psu-tunnel is van plastic. De Y40 heeft ook boven- en onderranden die doorlopen, net als de Y60, en ook de frontpaneelconnectors zitten onder aan aan de voorkant. Die bestaat weer uit een centrale powerbutton, geflankeerd door twee USB-A-poorten, links een combiaudiojack en rechts een USB-C-poort.

De binnenkanten

We lopen ook langs de features achter het glas van de verschillende kasten, waarbij we vooral de opvallende kenmerken even aanstippen. Om makkelijk te vergelijken, zetten we de belangrijkste eigenschappen in een tabel. De NZXT H9 Flow NZXT H9 Flow is uiteraard gericht op veel luchtdoorstroming, hoewel de mogelijkheden voor het inbouwen van koeling van de Flow- en Elite-kasten gelijk zijn. Dankzij de open zijkant passen daar mooi drie 120mm-fans. NZXT monteert dan ook drie F120Q Airflow-fans op die plek. Een vierde zit aan de achterkant, boven de uitbreidingsslots. Het hoofdcompartiment is verder geheel leeg, op een beugel om de kabels een beetje aan het oog te onttrekken na. Die beugel lijkt op de beugels die we van de andere NZXT-kasten kennen. Het kleinere rechtercompartiment is gereserveerd voor de voeding bovenin met eronder de drivecage voor twee 3,5"-drives. Wil je meer drives kwijt, dan beschikt de H9 over een scharnierende plaat achter de moederbordplaat waarop vier 2,5"-drives gemonteerd kunnen worden. Desnoods kun je nog twee van dergelijke drives toevoegen, maar extra 3,5"-drives passen niet. Met moderne builds is dat niet echt een probleem lijkt mij, maar als je een sloot opslag wilt, is het wel iets om rekening mee te houden. De Flow is gemaakt voor drie 120mm-fans aan de zijkant, uitwisselbaar voor equivalente radiators, maar daar past niets met 140mm-fans. Bovenin passen zowel 120mm- als 140mm-fans, respectievelijk drie en twee stuks, of de equivalente radiators. Diezelfde opties biedt de onderkant en ten slotte kun je enkel een 120mm-fan achterop kwijt. De kabels kun je in principe goed kwijt, dankzij de klittenbandjes en de grote ruimte achter de moederbordplaat. NZXT H9 Flow HYTE Y40 HYTE Y60 Corsair 5000X Lian Li O11D EVO Afmetingen (hxbxd) 495 x 290 x 466mm 439 x 240 x 472mm 456 x 285 x 462mm 520 x 245 x 520mm 459 x 285 x 465mm Gewicht 12,1kg nb 9,6kg 13,8kg 12,7kg Volume 66,9 liter 49,7 liter 60 liter 66,3 liter 60,8 liter Frontpanel 2x USB A (3.2 gen1)

1x USB C (3.2 gen1)

1x audiojack (combi) 2x USB A (3.2 gen1)

1x USB C (3.2 gen2)

1x audiojack (combi) 2x USB A (3.2 gen1)

1x USB C (3.2 gen1)

1x audiojack (combi) Compatibiliteit Moederbordformaten ATX, mATX, mITX ATX, mATX, mITX eATX, ATX, mATX, mITX Hoogte cpu-koeler 165mm 183mm 160mm 170mm 167mm Lengte videokaart 435mm 422mm 375mm 400mm 426mm Lengte voeding 200mm 224mm 235mm 250mm 220mm Aantal 3,5"-drives 2 1 2 7 Aantal 2,5"-drives 6 2 4 13 (9 mounts meegeleverd) Koeling Aantal fans voorkant geen 3x 120mm / 2x 140mm (3x 120mm meegeleverd) geen Aantal fans zijkant 3x 120mm (meegeleverd) 2x 120mm / 2x 140mm geen 3x 120mm / 2x 140mm Aantal fans bovenkant 3x 120mm / 2x 140mm 3x 120mm 3x 120mm / 2x 140mm 3x 120mm / 2x 140mm Aantal fans onderkant 3x 120mm / 2x 140mm 1x 120mm / 1x 140mm (120mm meegeleverd 2x 120mm / 2x 140mm (2x 120mm meegeleverd geen 3x 120mm / 2x 140mm Aantal fans achterkant 1x 120mm (meegeleverd) 1x 120mm (meegeleverd) 1x 120mm Radiators voorkant geen 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm geen Radiators zijkant 120mm / 240mm / 360mm 120mm / 140mm / 240mm / 280mm geen, wel tot 360mm op moederbordtray 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Radiators bovenkant 120mm / 240mm / 280mm / 360mm 120mm / 240mm / 360mm 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm Radiators onderkant 120mm / 240mm / 280mm / 360mm geen geen 120mm / 240mm / 360mm Radiators achterkant 120mm Meegeleverde fans 4x F120Q Airflow Fan (Case Version) 2x 120mm 1300rpm 3x 120mm 1300rpm geen Garantie 3 jaar 2 jaar 1 jaar Prijs Onbekend € 133,95 € 159,- € 139,32 Onbekend De HYTE Y60 De Y60 heeft net als de H9 en de O11 van Lian Li twee compartimenten, door een verticaal moederbordschot gescheiden. De voeding gaat bij de Y60 onder in het kleinere compartiment en zoals we al schreven, passen ook hier maar twee 3,5"-drives in de drivecage boven de voeding. De meegeleverde riser-kabel is deels in plastic uitgevoerd en in dezelfde kleur gespoten als de rest van de behuizing. Die gpu-riser ben je ook verplicht te gebruiken, want de haakse uitbreidingsslots zijn maar halve hoogte: een kaart van normale hoogte kun je dus niet direct in je moederbord prikken. De meegeleverde koeling bestaat uit twee 120mm-fans van 1300rpm in wat HYTE een 'cold floor cooling'-opstelling noemt. Een derde ventilator zit aan de achterkant. Om kabels van de voeding naar het hoofdcompartiment te krijgen, voer je ze door gaten in de scheidingsplaat. Die zijn voorzien van rubberen 'grommets', maar niet zoals gebruikelijk met rubbers die het gat met 'flapjes' afdichten. In plaats daarvan zijn het meer kanalen waardoorheen je de kabels trekt. De Y60 ondersteunt drie 120mm-fans bovenin, één 120mm-fan achterin en twee 120mm- of 140mm-fans aan de zijkant en onderin. Bovenin passen maximaal 30mm dikke radiators, maar onderin geen. Aan de zijkant kun je maar liefst 150mm dikke rads kwijt. Het inbouwen is lekker makkelijk, dankzij de grote ruimte voor voedingskabels in het rechtercompartiment. De aparte rubberen grommets of afdichtingen zijn prettig om mee te werken en blijven netjes op hun plek zitten als je de kabels erdoor haalt. Dat zien we weleens anders bij afdichtingen met de bekende rubberen flapjes. De HYTE Y40 De Y40 ten slotte is, zoals gezegd, een wat traditionelere kast met een standaard psu-tunnel onderin. Die shroud is wel vrij open, met luchtsleuven in hetzelfde ontwerp als die in het rechterzijpaneel en de bovenkant. Ook de Y40 maakt gebruik van een ventilator in de vloer van de behuizing, al is er maar een enkele 120mm-fan voorgeïnstalleerd. Een tweede 120mm-fan (1300rpm) zit aan de achterkant. In de Y40 passen iets minder drives dan in de Y60, want met een enkele harde schijf op het verwijderbare plaatje achter de moederbordplaat ben je al klaar. Op diezelfde plaat passen twee 2,5"-drives, waarmee de Y40 duidelijk vooral op cleane builds met enkel M.2-drives gericht is. De Y40 biedt plaats aan twee 120mm- of 140mm-fans aan de zijkant, tot drie 120mm-fans bovenin, een 120mm- of 140mm-fan onderin en nog een 120mm-fan achterop. Radiators passen weer niet onderin, maar wel kun je 120mm dikke radiators aan de zijkant monteren en bovenin passen tot 360mm lange radiators. Het inbouwen is zo gebeurd, maar let wel op dat je voedingskabels niet te ver in de psu-tunnel uitsteken, want dan zitten ze voor de ventilator die daar zit. Ook had HYTE wel rubberen afdichtingen voor de gaten mogen gebruiken, al zie je weinig van die gaten. Voor zowel de Y40 als Y60 geldt dat het plaatsen van het moederbord, zeker als je daar een radiator aan hebt hangen, wat stoeien kan zijn. De videokaartriser zit immers een beetje in de weg. Met een stukje tape om die tijdelijk uit de weg te houden, hou je twee handen daarvoor vrij. Ook is het wat lastig om het schroefje, waarmee die riser aan de achterkant vastzit, los te schroeven. Net als bij de Y60 zijn de reguliere uitbreidingsslots slechts halve hoogte en kun je kaarten van volledige hoogte niet in je moederbord steken.

Testmethode

Voor de tests van behuizingen maken we gebruik van zelfontwikkelde componenten. Daarmee hebben we volledige controle over de energie of warmte die een behuizing ingaat zonder rekening te hoeven houden met variaties die door software ontstaan. Om deze tests realistisch te houden, hebben we onze testsystemen opgebouwd zoals echte componenten zijn gebouwd. We gebruiken weerstanden onder heatsinks als warmtebron en door de spanning nauwkeurig in te stellen, kunnen we regelen hoeveel vermogen de kast ingaat. De printplaten en koeling zijn vormgegeven als reguliere componenten en waar mogelijk hebben we ook 'echte' heatspreaders en heatsinks gebruikt. Lees desgewenst de uitgebreide beschrijving en toelichting van onze testmethode; op deze pagina houden we het bij een kort overzicht. We testen de behuizingen met de eigen, meegeleverde ventilators om de 'out-of-the-box'-prestaties te beoordelen. Daarnaast vervangen we de ventilators door onze eigen fans, zodat we een beter beeld krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de kasten. Dat doen we met diverse configuraties: een high-end systeem, een basis- of mainstreamsysteem en een kantoorsysteem. Om ons geen onnodig testwerk op de hals te halen, gaan we daarbij geen kantoorsysteem in een eATX-behuizing van 200 euro inbouwen. Dat lijkt ons een weinig realistisch scenario en om dezelfde reden bouwen we geen high-end systeem met RTX 3090-equivalent in een mITX-behuizing in. Sterker nog, dat past in het grootste deel van de mITX-behuizingen niet eens. Systeem High-end pc Basis-pc Kantoor-pc Processorvermogen 200W 100W 65W Processorkoeler Noctua U12A Noctua U12A Noctua L9X Videokaartvermogen 350W 150W 0W Videokaartkoeler ASUS Strix 3090 ASUS Strix 2060 Geen Vrm 10W 10W 7,5W Chipset / pch 10W 10W 5W Geheugen 5W 5W 5W M.2-ssd 5W 5W 2,5W Voeding 30W 20W 10W Totaal vermogen 610W 300W 97,5W Naast temperatuurmetingen voeren we geluidsmetingen uit, die we in onze vernieuwde geluidarme ruimte uitvoeren. Die kamer, met zwevende vloer en dempende wanden en plafond, heeft een noisefloor van ongeveer 12dB(A). De geluidsmeter die we inzetten, is een Larson Davis 831C met een 378A04-microfoon, die voorzien is van een voorversterker. De geluidsmeter heeft een noisefloor van 5,5dB(A), maar om een veilige marge aan te houden, durven we te stellen dat we alles vanaf 14dB(A) nauwkeurig kunnen meten. De geluidsmetingen bestaan uit het meten van de geluidsproductie van de meegeleverde ventilators op 7 en op 12V, en de geluidsproductie van vier, drie en één Noctua-fan(s) op 12V. De geluidsmeter gebruiken we ook om de ventilatorsnelheden zo in te stellen dat de Noctua-fans 30, 35 en 40dB(A) produceren. Testoverzicht High-end pc Basis-pc Kantoor-pc Stockfans Casefans 12V* Casefans 12V Casefans 12V Casefans 7V* Casefans 7V Casefans 7V Noctua A12x25 PWM-fans Casefans 12V*

(4 fans) Casefans 12V*

(3 fans) Casefans 12V*

(1 fan) x 30dB(A)-test

(3 fans) 30dB(A)-test

(1 fan) 35dB(A)-test

(4 fans) 35dB(A)-test

(3 fans) x 40dB(A)-test

(4 fans) x x Bij bovenstaande tests meten we bij de scenario's met een * de geluidsproductie. Bij alle metingen loggen we gedurende vijftien minuten het temperatuurverloop van twaalf sensors: de gekalibreerde TMP117-temperatuursensors. We normaliseren de gemeten temperaturen op basis van de gemeten omgevingstemperatuur naar 22 graden Celsius. De twaalf sensors leggen de temperatuur van alle componenten in de behuizing vast, plus drie temperaturen van de behuizing: voor de cpu-koeler, achter de cpu-koeler en de temperatuur boven de videokaart. We loggen het temperatuurverloop gedurende vijftien minuten, laten de behuizingen tussentijds afkoelen en noteren in grafieken het 95e percentiel van de temperaturen. Gebruikte temperatuursensors Temperatuur boven videokaart

Temperatuur vóór cpu-koeler

Temperatuur achter cpu-koeler

Voeding

Processor

Videokaart

Chipset / pch

M.2-ssd

Geheugenmodule 1

Geheugenmodule 2

Vrm 1

Vrm 2 Kortom, we hebben de temperatuursensors aangepast, de geluidsmetingen aangepakt en nieuwe pcb's inclusief een voeding gemaakt. Daarmee zijn we klaar om behuizingen te testen.

Resultaten: basissysteem

We beginnen met de testresultaten van het basissysteem. Dat systeem heeft een processor die 100W verstookt en de videokaart verbruikt 150W. De systeemkoeling bestaat uit de meegeleverde, voorgeïnstalleerde ventilators of drie 120mm-Noctua-fans. Eerstgenoemde ventilators laten we op 7 en 12V draaien; de bruine fans laten we op 12V draaien en stellen we in op spanningen waarmee de systemen 30 en 35dB(A) aan geluid produceren. De bijbehorende toerentallen en spanningen voor die instellingen vind je op deze pagina. De H9 Flow van NZXT is met de meegeleverde ventilators zeer regelmatig de koelere behuizing van het stel en gemiddeld komt de H9 Flow dan ook als koelste uit de test. Met de Noctua-ventilators ingebouwd doen ook beide Lian Li-kasten mee. De O11 Dynamic Evo is dan prompt, gemiddeld genomen de koelste kast, maar de H9 volgt op zeer korte afstand. De Y40 van HYTE is met die Noctua-koelers gemonteerd in de regel de warmste, maar de onderlinge verschillen zijn niet heel groot. Dat geldt ook voor de resultaten met de meegeleverde koelers, maar de Y40 moet dan opboksen tegen kasten die met drie of vier ventilators tegen de twee van de Y40 zijn uitgerust.

Resultaten: high-end systeem

Voor de tests met het high-end systeem schroeven we de vermogens omhoog. De processor stellen we in op 200W en het vermogen van de videokaart verhogen we naar 350W. Opnieuw testen we met de voorgeïnstalleerde systeemfans op 7 en 12V, en voor de Noctua-tests zetten we er waar mogelijk een vierde systeemfan bij. De Noctua-fans laten we op 12V draaien en stellen we in op een vaste geluidsproductie van 35 en 40dB(A). Ook hier geldt: de ventilatorconfiguraties, spanningen en toerentallen vind je op de pagina met de geluidstest. Met het zwaardere systeem en meegeleverde ventilators is het opnieuw de H9 die de directe concurrenten achter zich laat. Op twee uitzonderingen na wint de H9 met klinkende cijfers. Met het speelveld wat ventilators betreft iets meer gelijkgetrokken kost het de H9 meer moeite dan de 5000X of O11 Dynamic Evo om componenten op het moederbord te koelen, zoals de ssd, de geheugenmodules en vram. De verschillen zijn echter niet groot en gemiddeld genomen zijn vooral de H9 Flow en O11 Dynamic Evo erg aan elkaar gewaagd. Niet zo gek, want je zou ze zomaar door elkaar kunnen halen. De Y40 is op vrijwel alle fronten een graad of tien warmer dan de H9 met stockconfiguratie en een paar graden warmer dan de Y60, die weer iets warmer dan de 5000X is. Met de Noctua-fans ingebouwd worden de verschillen wat kleiner, maar is de Y40 nog steeds duidelijk minder koel.

Resultaten: geluidsproductie

De geluidsproductie meten we in onze geluidarme ruimte, met de Larson Davis 831C-geluidsmeter op 50cm afstand van de behuizingen, in vier scenario's. We laten in eerste instantie de ingebouwde, meegeleverde ventilators zitten, sturen die op 7 en 12V aan en meten de geluidsproductie. Daarna bouwen we de vier en drie Noctua-fans in van respectievelijk het high-end en het basissysteem, en laten die op 12V draaien. De posities van de ventilators vind je in de onderstaande tabel. Let op: niet alle behuizingen kunnen vier ventilators kwijt. In het eerste geval meten we hoe de meegeleverde ventilators klinken en in het tweede geval kunnen we eerlijker vergelijken door dezelfde ventilators te gebruiken. Ventilatorconfiguraties geteste producten Stock Noctua NZXT H9 Flow 3x 120mm zijkant

2x 120mm achterkant 2x 120mm HYTE Y40 1x 120mm onderkant

1x 120mm achterkant 2x 120mm bovenkant

2x 120mm zijkant HYTE Y60 2x 120mm onderkant

​​​​​​1x 120mm achterkant 2x 120mm bovenkant

2x 120mm zijkant Corsair 5000X 3x 120mm voorkant 3x 120mm voorkant

1x 120mm achterkant Lian Li O11 Dynamic Geen 2x 120mm onderkant

2x 120mm bovenkant Lian Li O11 Dynamic Evo Geen 2x 120mm onderkant

2x 120mm bovenkant We testen de behuizingen met de meegeleverde ventilators en met maximaal vier Noctua A12x25-fans. We laten de meegeleverde ventilators op hun voorgemonteerde positie zitten en de Noctua-fans monteren we indien mogelijk op de posities waar de fabrikant de meegeleverde ventilators monteert. Alle fanposities van de geteste behuizingen hebben we in onderstaande tabel samengevat. Als we naar de toerentallen kijken, snap je waarom de H9 Flow zo goed koelt; de vier ventilators draaien maxinaal op maar liefst 2500rpm. Zelfs bij 7V is het nog ruim 900rpm. Desondanks is de H9 Flow redelijk stil op maximaal vermogen en is de kast redelijk stil op 7V. De ventilators van de HYTE Y40 maken op 12V behoorlijk geluid en op 7V is de geluidsproductie tot een redelijk niveau gedaald. De grotere HYTE Y60 en de Corsair 5000X hebben dat beter voor elkaar. Met drie Noctua-fans in combinatie met het basissysteem ingebouwd zijn de kasten aardig aan elkaar gewaagd, met uitzondering van de Y40 en de O11 Dynamic. Die twee zijn met 45 à 46dB(A) veel luider dan de ruim 39dB(A) van de andere kasten. Zetten we er een vierde Noctua bij en bouwen we het high-end systeem in, dan zijn het weer de Y40 en O11 Dynamic die boven de 46dB(A) uitkomen, terwijl de andere vier rond de 40 of 41dB(A) schommelen. Het kan echter ook anders, want als we de Noctua-fans inbouwen, gedraagt de North zich wel keurig wat geluid betreft. Er is één stillere kast, de 4000D van Corsair, maar de overige behuizingen produceren allemaal ongeveer evenveel of meer geluid met de Noctua-fans ingebouwd. Bovendien bouwen we vier 120mm-fans in het high-end systeem, die sneller draaien dan de twee meegeleverde ventilators. Geluidsopnamen Bovenstaande geluidsmetingen zijn bedoeld om de geluidsproductie van de behuizingen met verschillende ventilators zo objectief mogelijk in kaart te brengen, maar we willen ook een subjectieve mogelijkheid bieden om de geluidsproductie te beoordelen. Daartoe hebben we het geluid van de meegeleverde ventilators opgenomen met de Larson Davis 831C-geluidsmeter, op 50cm afstand van de behuizingen. We laten die ventilators van langzaam naar snel draaien door de voeding met een scriptje steeds 1V meer spanning aan de ventilators te laten leveren, van 5 tot 12V, met een interval van vijf seconden. Daardoor start de opname zeer zacht en wordt het geluid steeds luider. Omdat veel behuizingen erg stil zijn, hebben we de opname in Audacity met 12dB versterkt; dat geeft wellicht een wat duidelijker beeld. Behuizing Geluidsfragment NZXT H9 Flow HYTE Y40 HYTE Y60 Corsair 5000X Airflow Toerentallen en spanningen De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de meegeleverde ventilators op vaste spanningen. Niet elke ventilator is hetzelfde, dus we hebben de toerentallen van alle stockfans gemeten. De Noctua-fans laten we op 12V draaien, waarbij ze op 2000rpm werken, en op vaste geluidsproductie. Voor dat laatste hebben we de toerentallen en de daarvoor benodigde spanningen vastgelegd; dat kan je een handvat geven als je met fancurves aan de slag wilt. Toerentallen en spanningen Stock- ventilators 7V rpm Stock- ventilators 12V rpm Noctua-fans 30dB(A)

rpm / spanning Basissysteem 35dB(A)

rpm / spanning High-end systeem 35dB(A)

rpm / spanning High-end systeem 40dB(A)

rpm / spanning NZXT H9 Flow 930rpm 2560rpm 1560rpm / 8,5V 1830rpm /10,2V 1800rpm / 10V 2040rpm / 11,8V HYTE Y40 600rpm 1360rpm 1380rpm / 7,5V 1500rpm / 9V 1500rpm / 8,5V 1770rpm / 10,2V HYTE Y60 640rpm 1300rpm 1470rpm / 8,4V 1770rpm / 10,5V 1560rpm / 9,2V 1900rpm / 11,5V Corsair 5000X 950rpm 1410rpm 1500rpm / 8,2V 1800rpm / 10,4V 1700rpm / 9,9V 1920rpm / 11,6V Lian Li O11 Dynamic nvt nvt 1260rpm / 6,6V 1470rpm / 7,9V 1380rpm / 7,6V 1650rpm / 9,2V Lian Li O11 Dynamic Evo nvt nvt 1470rpm / 8,2V 1770rpm / 10,3V 1710rpm / 9,9V 2000rpm / 12V

Prestatie-index

Om de data iets makkelijker inzichtelijk te maken, hebben we indices van de tests per testsysteem gemaakt. Daarbij hebben we per deeltest een index gemaakt en daarbij hebben we de sensors waarbij we de meeste spreiding zien, het zwaarst laten wegen in de indices. Met stockfans is de H9 Flow de koelste, op de voet gevolgd door de HYTE Y60. De Corsair-kast scoort redelijk, maar de drie frontfans zitten achter glas, wat hun effectiviteit benadeelt. De nieuwste HYTE Y40 is hekkensluiter, maar moet het ook doen met minder ventilators dan zijn grotere concurrenten. De twee Lian Li-kasten ontbreken hier natuurlijk, omdat die zonder koeling geleverd worden. Met de Noctua-ventilators ingebouwd is die Y40 opeens gemiddeld gezien net achter de 5000X de koelste, mits de ventilators op vol vermogen draaien. Hij is dan ook de luidste. Met de geluidsproductie gefixeerd scoren de H9 en Y60 gelijk, op kleine afstand gevolgd door de Dynamic Evo. Het zijn dan ook wat bouw betreft vrij vergelijkbare behuizingen. Basissysteemindices Met het high-end systeem neemt de H9 Flow wat afstand van de rest en laat de HYTE Y40 zien dat hij vergeleken met deze kasten letterlijk en figuurlijk een maatje kleiner is. Ook als we de koeling gelijktrekken, is de Y40 niet in staat de concurrenten bij te benen. De H9 presteert steeds nagenoeg gelijk met de 5000X, terwijl de Y60 en Dynamic Evo ook een aan elkaar gewaagd duo vormen. De prestaties van de gewone O11 Dynamic vallen wat tegen. High-end systeemindices

Conclusie