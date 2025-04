NZXT H6 Flow

NZXT is al jaren niet meer weg te denken uit de top tien van behuizingen. Met de introductie van de H7 Flow in mei 2022 nam die midtower het stokje van de H510 en H510 Flow over als vaste vertegenwoordiger van NZXT in de Pricewatch-top10. Die H7-varianten vormden een mooie middenweg tussen de grotere H9-serie en de iets kleinre H5-kasten. Met de H6-serie is daar een model, of liever gezegd, zijn daar twee modellen tussengekomen. De H6 Flow en H6 Flow RGB zijn namelijk wat volume betreft net iets kleiner dan de H7 en iets groter dan de H5.

Waarom zou je nog een model tussen twee populaire series willen proppen? Dat is deels vanwege de looks, want de H6 volgt de trend van meer glas in behuizingen, om precies te zijn dubbel zoveel glas als de H5 en H7. De H6 heeft nameijk niet alleen, zoals gebruikelijk, aan de zijkant een glazen paneel, maar ook een kleiner paneel aan de voorkant. Die panelen lopen zonder metalen pilaren ertussen in elkaar over. Daarmee is de H6 dus veel beter te vergelijken met de H9-kasten, die ook van dubbel glas zijn voorzien, zonder steunpilaar ertussen. Dat verklaart direct de positionering van de H6; eigenlijk is het een kleinere H9 en is hij veel minder te vergelijken met de H7 of H5.

Vooralsnog zijn er twee varianten van de H6 verkrijgbaar: de H6 Flow en de H6 Flow RGB. Een 'gewone' H6, zoals die er van de H7 is, ontbreekt dus en ook de Elite-uitvoering die we van de H5 en H9 kennen, is vooralsnog niet uitgebracht. De H6 Flow en H6 Flow RGB worden beide met drie ventilators geleverd, maar bij de RGB zijn dat, niet geheel verrassend, drie rgb-ventilators van 120mm. De gewone Flow wordt met drie 120mm-fans zonder verlichting geleverd. Beide kasten zijn in het zwart of in het wit te koop en kosten dan ongeveer 120 euro voor de H6 Flow en 145 euro voor de H6 Flow RGB. We hebben beide varianten getest en vergelijken de resultaten met de overige NZXT-kasten en hun concurrenten.