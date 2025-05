Het transport van behuizingen moet efficiënter kunnen, heeft Cooler Master gedacht bij de ontwikkeling van de Qube 500. De compacte towerbehuizing wordt namelijk als flatpack geleverd, een soort IKEA-behuizing die je zelf in elkaar moet zetten dus. Dat is niet de enige reden om de Qube 500 in onderdelen te verschepen, maar milieuvriendelijke producten doen de marketing natuurlijk geen kwaad.

Een secundaire reden om de Q500 als flatpack te leveren, is natuurlijk omdat het leuk is om dingen in elkaar te zetten. Tenminste, dat is de gedachte en als ik voor mezelf spreek, klopt het helemaal. Een derde reden om de behuizing in onderdelen te leveren, is de flexibiliteit die het biedt. Je kunt de Q500 op verschillende manieren in elkaar zetten, zodat je de kast aan je eigen wensen kunt aanpassen.

Zo komen we op nog een leuk aspect van de flatpackbehuizing; je kunt er accessoires voor printen. De meeste panelen zijn namelijk geperforeerd met een patroon van gaten, waarin je een van de twee meegeleverde koptelefoonhouders kunt klikken. Het idee is dat er langzaamaan een heel ecosysteem aan accessoires groeit, met 3d-ontwerpen om van alles en nog wat aan je kast te bevestigen. De competitie op 3d-objectensite Printables (onderdeel van Prusa) heeft inmiddels meer dan driehonderd Q500-accessoires.