NZXT introduceert verbeterde versie van H7 Flow-midtowerbehuizing

NZXT heeft een nieuwe versie van de H7 Flow-midtowerbehuizing uitgebracht. De nieuwe versie heeft een licht gewijzigd uiterlijk en ondersteunt nu ook ventilators onderin de behuizing. Daarnaast past er een grotere radiator aan de voorzijde van de kast.

NZXT heeft aan de binnenkant de onderzijde van de H7 Flow aangepast, waarbij het compartiment voor de voeding flink kleiner is. Hierdoor is er nu ruimte voor drie 120mm-fans om de gpu te kunnen koelen. Bovenin passen ook drie 120mm-fans, aan de voorzijde kunnen maximaal drie 140mm-ventilators en aan de achterkant past nog een 140mm-fan. in de behuizing passen daarmee in totaal tien fans, drie meer dan in de oude H7 Flow, die NZXT nu de 2022-versie noemt.

Net als in die 2022-versie passen er twee waterkoelingsradiators in de H7 Flow, waarbij aan de voorzijde een 420mm-radiator past. In de 2022-versie paste hier alleen een 360mm-radiator. Bovenin passen in beide behuizingen een 360mm-radiator. Verder is de lay-out van de aansluitingen aan de bovenzijde gedraaid.

De behuizing meet 544mmx244x468mm en weegt 11,13kg. De behuizing ondersteunt cpu-koelers met een maximale hoogte van 185mm, gpu's die maximaal 410mm lang zijn en voedingen die maximaal 200mm lang zijn. De kast heeft twee USB 3.2-Gen 1-Type A-poorten, een USB 3.2-Gen 2-Type C-poort en een audiojackaansluiting. De kast komt standaard met een 120mm-fan aan de achterkant, komt in het wit en zwart en kost 129 euro. Er is ook een rgb-variant die 149 euro kost en drie 120mm-rgb-fans aan de voorzijde heeft, die in een enkel frame zitten.