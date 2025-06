NZXT kondigt C Series-voedingen van 850 tot 1500W aan met ATX 3.1-ondersteuning

NZXT kondigt op Computex 2024 vernieuwde versies van C Series-voedingen aan in de Gold- en Platinum-reeksen. De psu's ondersteunen voortaan allemaal de ATX 3.1-standaard en kunnen dus PCIe 5.0-hardware van stroom voorzien. Er zijn nog geen prijzen of releasedata bekend.

De vernieuwde voedingen zijn allemaal modulair. In de Gold-serie komen varianten met een vermogen van 850, 1000 en 1200W uit met een 80Plus Gold-certificering. C Series Platinum krijgt alleen een 1500W-versie met 80Plus Platinum- en Cybenetics Titanium-certificering. NZXT claimt dat de betreffende voedingen een nieuw ontwerp hebben. Dit moet zorgen voor een betere luchtstroom en een verlaagde geluidsproductie.

De huidige C Series bestaat uit een mix van modellen met en zonder PCIe 5.0-stekker. De nieuwe voedingen, ook wel 'v2' genoemd, ondersteunen allemaal de ATX 3.1-standaard. Het bedrijf laat aan Tweakers weten dat oude versies niet meer geproduceerd worden en dat er vooralsnog geen uitvoeringen met lagere vermogen op de planning staan. NZXT sluit eventuele nieuwe versies met een lager vermogen daarentegen niet volledig uit.