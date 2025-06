ASUS toont ROG Thor III-voeding van 1600W met modulair oleddisplay

ASUS brengt een nieuwe voeding in de ROG Thor-serie uit. De ROG Thor III is een ATX 3.1-voeding met een vermogen van 1600W en een meegeleverd oleddisplay. Dat kan magnetisch aan de psu vast worden gemaakt, zodat gebruikers zelf de juiste plaatsing kunnen kiezen.

ASUS toont de ROG Thor Titanium III tijdens de Computex-beurs in Taiwan. Deze voeding biedt maximaal 1600W vermogen en ondersteunt de ATX 3.1-standaard voor gebruik met PCIe 5.0-hardware. De Thor III heeft ook een Turbo-modus, waarmee de psu sneller kan koelen onder zware belasting. ASUS zegt niet of de fans met pulsbreedtemodulatie kunnen worden aangestuurd, maar aangezien het gaat om een verbeterde versie van de Thor II, is dat wel aannemelijk. De Thor III heeft een 80 PLUS Titanium-certificering.

Net als het eerdere model heeft de Thor III een oledscherm waarop de actieve belasting van de voeding te zien is. De grootste verandering ten opzichte van het eerdere model is dat het display nu modulair is. Het kan volgens ASUS worden losgekoppeld en magnetisch aan meerdere kanten op de voeding worden geplaatst. Daarmee kunnen gebruikers zelf bepalen waar het display te zien is. Het is nog niet bekend wanneer de voeding beschikbaar komt en wat die gaat kosten.