ASUS kondigt ROG Azoth Extreme-toetsenbord, ROG-muis en ROG-headset aan

ROG introduceert enkele nieuwe gamingaccessoires op de Computex. Het introduceert een Azoth Extreme-gamingtoetsenbord, een Harpe Ace Extreme-muis, een Delta II-headset en een mobiel powerstation. Het is niet duidelijk wanneer de apparaten op de markt komen.

De ROG Azoth Extreme beschikt over een behuizing van aluminium en een metalen topframe. Het toetsenbord bevat mechanische ROG NX-switches, heeft hot-swappable toetsen en wordt met geluiddempend schuimrubber geleverd. Het apparaat kan aangestuurd worden via bluetooth, een draadloze 2,4GHz-modus en een USB-kabel. Voor een aparte draadloze modus kan volgens ASUS een polling rate van 8000Hz behaald worden. Hiervoor is er een aparte dongel nodig: De ROG Polling Rate Booster. ASUS claimt dat de accuduur in deze draadloze modus op minstens 1600 uur ligt.

De ROG Azoth Extreme krijgt ook een aanraakgevoelig oledscherm waarop systeeminformatie getoond kan worden en waarmee bepaalde instellingen aangepast kunnen worden. Het toetsenbord bevat een schakelaar waarmee tussen twee verschillende dempingen gekozen kan worden en krijgt een afneembare siliconen polssteun mee. Het is niet duidelijk wanneer de ROG Azoth Extreme op de markt zal verschijnen en hoeveel het apparaat moet kosten.

ASUS ROG Azoth Extreme op Computex 2024

ASUS heeft ook de ROG Harpe Ace Extreme getoond. Het betreft een gamingmuis met een behuizing van carbon. De muis weegt 47g en heeft een ROG AimPoint Pro-optische sensor meegekregen. Die sensor heeft een resolutie van 42.000dpi. De ROG Harpe Ace Extreme beschikt over ROG Optical Micro Switches en die hebben volgens de fabrikant een levenscyclus van 100 miljoen kliks. Het apparaat kan worden aangestuurd via bluetooth, een draadloze 2,4GHz-verbinding en een USB-kabel. ASUS levert ook enkele accessoires met de muis mee, waaronder de ROG Polling Rate Booster. Via dit apparaat kan de ROG Harpe Ace Extreme een polling rate van 8000Hz bereiken. De fabrikant levert enkele muisvoetjes mee die gemaakt zijn uit Gorilla Glass 3 van Corning, naast antislipplakband, schoonmaakaccessoires en een standaard voor de muis. Het is niet duidelijk wanneer de ROG Harpe Ace Extreme op de markt zal verschijnen en hoeveel de muis moet kosten.

ASUS ROG Harpe Ace Extreme op Computex 2024

De ROG Delta II is een gamingheadset van ASUS. Het apparaat beschikt over 50mm-drivers die volgens de fabrikant deels zijn voorzien van een laagje titanium. ASUS stelt dat de headset een gebalanceerd audioprofiel heeft en ook geschikt is om mee naar muziek te luisteren. De headset is uitgerust met een 10mm-microfoon zodat er gesprekken mee kunnen worden gevoerd. De ROG Delta II kan via bluetooth en een draadloze 2,4GHz-connectie verbinding maken, maar bevat ook een 3,5mm-jack. ASUS claimt dat de accuduur maximaal 110 uur bedraagt. Het is niet duidelijk hoeveel de headset uiteindelijk moet kosten en wanneer de ROG Delta II op de markt verschijnt.

ASUS ROG Delta II-gamingheadset op Computex 2024

De ASUS ROG Mjolnir is een draagbaar powerstation met een ingebouwde accu met een capaciteit van 768Wh. Het apparaat heeft naast vier stopcontactaansluitingen twee USB-C poorten met ondersteuning voor 100W-snelladen en twee USB-A-poorten aan boord. Het toestel biedt ondersteuning voor Qi-2.0-draadloos laden, inclusief MagSafe-compatibiliteit. De ROG Mjolnir beschikt over een display waarop onder andere de resterende stroomcapaciteit getoond kan worden. Het powerstation kan volgens ASUS aangesloten worden op zonnepanelen, zodat die de accu verder kunnen opladen. Het is niet duidelijk wanneer de ROG Mjolnir op de markt zal verschijnen en hoeveel het powerstation moet kosten.