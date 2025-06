ASUS ROG Rapture Wi-Fi 7-router krijgt twee 10Gbit/s- en vier 2,5Gbit/s-poorten

ASUS heeft een nieuwe gamingrouter geïntroduceerd: de ROG Rapture GT-BE19000. De router biedt ondersteuning voor de 6GHz-frequentie, Wi-Fi 7 en heeft twee 10Gbit/s- en vier 2,5Gbit/s-poorten aan boord. Het apparaat heeft een opvallend ontwerp en acht antennes.

De ASUS ROG Rapture GT-BE19000 komt in een witte en zwarte kleur. De router kan in een tribandconfiguratie snelheden tot 19Gbit/s halen, al is het niet duidelijk of deze snelheden overal ter wereld kunnen worden behaald. In Europa is namelijk slechts een beperkt deel van de 6GHz-frequentieband vrijgesteld voor wifi.

Het apparaat beschikt over Automatic Frequency Coordination, waarmee de router naar verluidt hogere snelheden op Wi-Fi 6 kan halen. ASUS heeft het toestel ook uitgerust met zijn Smart AIMesh-technologie om de Wi-Fi 7 Multi-Link Operation-technologie nog verder te optimaliseren. Via Wi-Fi 7 Multi-Link Operation kunnen Wi-Fi 7-apparaten meerdere frequenties tegelijkertijd aanwenden om data te verzenden en te ontvangen.

De ROG Rapture GT-BE19000 beschikt over twee 10Gbit/s- en vier 2,5Gbit/s-poorten. De router heeft ook een USB-wanpoort die 4G LTE- en 5G-verbindingen ondersteunt. ASUS levert het toestel met wandetectiesoftware, waardoor het apparaat zichzelf kan configureren als het apparaat via deze wanpoort een nieuwe verbinding ontdekt. De router bevat daarnaast ook enkele functies waardoor bezoekers eenvoudig en veilig verbinding kunnen maken met de router. Het is niet duidelijk wanneer de de ROG Rapture GT-BE19000 op de markt zal verschijnen en hoeveel de gamingrouter moet kosten.