Nieuwe modellen ROG- en TUF-gaminglaptops van ASUS hebben AMD Ryzen AI 300-cpu's

ASUS introduceert drie nieuwe gaminglaptops in zijn ROG- en TUF Gaming-series. Deze beschikken allemaal over een nieuwe AMD Ryzen AI 300-processor, die is gebaseerd op de Zen 5-architectuur en over een nieuwe npu voor AI-rekenwerk beschikt.

De ROG Zephyrus G16-laptop, die ASUS onder andere aankondigde tijdens Computex 2024, beschikt over een Ryzen AI 9 HX 370-cpu met 12 cores en 24 threads. Die kondigde AMD op maandag aan in Taipei. De processor in kwestie is gebaseerd op de nieuwe Zen 5-architectuur, die volgens AMD ipc-verbeteringen van gemiddeled 16 procent oplevert ten opzichte van Zen 4. De cpu krijgt ook een neural processing unit met 50Tops aan AI-rekenkracht, naast 32 extra Tops via de geïntegreerde Radeon-gpu.

ASUS levert de laptop van maximaal een Nvidia GeForce RTX 4070-laptop-gpu, tot 32GB Lpddr5x-7500-geheugen en maximaal 4TB aan ssd-opslag, verdeeld over twee M.2-2280-ssd's van 2TB. De gpu haalt daarnaast een tgp van 105W, zo bevestigt de fabrikant tijdens de Computex.

De Zephyrus G16 is verder voorzien van een 16"-oledscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. De laptop biedt daarbij ondersteuning voor Nvidia G-SYNC en heeft de DisplayHDR True Black 500-certificering voor het weergeven van hdr-beelden. De laptop ondersteunt Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en heeft een 90Wh-accu. Wat poorten betreft heeft het apparaat een USB4-poort, een USB 3.2 Gen 2 type C-poort, twee USB-A-aansluitingen, HDMI 2.1, een SD-kaartlezer, een 3,5mm-jack en een aansluiting voor de stroomvoorziening. De laptop weegt 1,85kg.

TUF Gaming A16 en A14

ASUS komt daarnaast met twee laptops in de TUF Gaming-series: de A16 en A14. Ze beschikken beide over een Ryzen AI 9 HX 370-processor met 12 cores en 24 threads. ASUS levert daarnaast een Nvidia GeForce RTX 40-kaart mee, hoewel de exacte gpu verschilt tussen de twee modellen. Het grotere A16-model krijgt maximaal een RTX 4070, terwijl dat bij de A14 maximaal de RTX 4060 is.

De A16 beschikt daarnaast over een 90Wh-accu 16"-ips-scherm met 2560x1600 pixels en een refreshrate van 165Hz. Ook dit paneel ondersteunt G-SYNC. De A14-laptop krijgt een kleinere 73Wh-accu en een 14"-paneel, dat verder dezelfde resolutie en refreshrate biedt als die in de grotere A16.

Verder worden beide laptops geleverd met maximaal 32GB Lpddr5x-7500-geheugen en maximaal 2TB opslag in de vorm van een M.2-2280-ssd. Beide TUF Gaming-modellen ondersteunen Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3 en hebben vrijwel dezelfde aansluitingen. Ze krijgen beide een USB4-poort, een USB-C 3.2 Gen 2-aansluiting, twee USB-A-poorten, HDMI 2.1 en een 3,5mm-jack. De A14 krijgt daarbij een microSD-kaartlezer, terwijl de A16 over een RJ45-poort voor gigabitethernet beschikt.