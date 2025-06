ProArt-laptops van ASUS hebben versies met AMD Zen 5 en Qualcomm Snapdragon X

ASUS toont tijdens de Computex drie nieuwe laptops in zijn ProArt-serie. Het betreffen onder andere een 13”- en een 16”-model, die beide beschikken over een nieuwe AMD Ryzen AI 300-cpu op basis van Zen 5. Er komt ook een 13"-'tabtop' met een Snapdragon X Elite van Qualcomm.

De ProArt P16 wordt het topmodel in de laptopserie, zo zegt ASUS. De laptop beschikt over een aanraakingsgevoelig 16”-oledscherm met een 4k-resolutie en een maximale helderheid van 500cd/m2. Volgens de fabrikant kan het scherm ook 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. De laptop krijgt een behuizing van aluminium met een dikte van 15mm.

De laptop beschikt daarnaast over de op maandag aangekondigde AMD Ryzen AI 300-processor, die is gebaseerd op de Zen 5-architectuur. De laptop biedt daarmee tot twaalf cores en een snellere npu met 50Tops aan AI-rekenkracht. Daardoor is de laptop ook een Copilot+-pc die bepaalde AI-features in Windows 11 gaat ondersteunen.

De laptop kan daarnaast geleverd worden met een GeForce RTX 4050-, RTX 4060- of RTX 4070-laptopvideokaart van Nvidia. Het toestel heeft een maximale tdp van 120W, verdeeld over de cpu en gpu. De tdp van de twee afzonderlijke chips kan gaandeweg worden aangepast op basis van de workload waarmee de laptop bezig is. De laptop krijgt tot 64GB vastgesoldeerd geheugen en twee M.2-2280-slots. ASUS levert vanuit de fabriek maximaal een variant met een 2TB-ssd mee. Gebruikers kunnen de ssd’s vervangen. De tweede slot is altijd leeg vanuit de fabriek.

Verder krijgt de ProArt P16 ondersteuning voor Wi-Fi 7. Het apparaat krijgt USB 4.0-poorten met ondersteuning voor snelheden tot 40Gbit/s, een HDMI 2.1-aansluiting, twee USB-A-poorten en een 3,5mm-jack voor audio. De fabrikant zegt dat het apparaat een 90Wh-accu krijgt. Het apparaat heeft daarnaast een ‘Dialpad’ geïntegreerd in de trackpad. Gebruikers kunnen hiermee onder meer het volume van de laptop bedienen door draaiende bewegingen te maken op de touchpad. ASUS noemt nog geen specifieke releasedatum of adviesprijs.

ASUS ProArt PX13 met Ryzen AI-processor en maximaal RTX 4070

De ASUS ProArt PX13 is een iets lager gepositioneerd model. Deze krijgt een ‘3k’-oledscherm dat 360 graden gekanteld kan worden. Ook dit scherm functioneert als touchscreen en haalt een helderheid van maximaal 500cd/m2. De laptop krijgt een nieuwe AMD Ryzen AI 300-processor, die is gebaseerd op de Zen 5-architectuur. De laptop beschikt daarmee ook over een verbeterde npu, die 50Tops aan AI-rekenkracht kan leveren en daardoor geschikt is voor het Copilot+ PC-programma.

Verder kan de PX13 maximaal worden uitgerust met een RTX 4070. De twee chips kunnen gezamenlijk een maximale tdp van 115W halen. Dat betreft wederom maximaal 70W voor de cpu, terwijl dat voor de gpu ditmaal tot 90W is. De accu krijgt een capaciteit 73Wh. Het apparaat ondersteunt wederom Wi-Fi 7, krijgt tot 2TB aan ssd-opslag vanuit de fabriek en beschikt daarnaast over een microSD-kaartlezer. De trackpad beschikt wederom over een Dialpad.

ProArt PZ13-tablet met Qualcomm Snapdragon X Plus-soc en 70Wh-accu

ASUS toont tijdens Computex zijn PX13-tablet in de ProArt-serie. Het betreft een soort convertible met een 13,3”-oledscherm en 3k-resolutie. Het apparaat functioneert primair als tablet, maar krijgt ook een toetsenbord meegeleverd om als laptop te gebruiken. De PZ13 is relatief licht, met een gewicht van 850 gram, en wordt geleverd met een stylus.

Het apparaat beschikt over een Snapdragon X Plus-soc van Qualcomm, die beschikt over tien Oryon-cores. Qualcomm heeft deze ontworpen op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur en het werk van start-up Nuvia, die in 2022 werd overgenomen door Qualcomm. Het apparaat krijgt daarmee ook een geïntegreerde Adreno-gpu, naast een npu met 45Tops aan AI-rekenkracht.

ASUS levert de tablet met maximaal 16GB Lpddr5x-geheugen en tot 1TB ssd-opslag. Die M.2-2280-ssd is volgens ASUS ‘niet bedoeld’ om door de gebruiker vervangen te worden, hoewel dat in theorie wel mogelijk is. Daarnaast heeft de convertible een 70Wh-accu, maar ASUS zegt niet hoelang die precies meegaat op een enkele lading. Ook van dit apparaat deelt ASUS geen details over de prijzen en beschikbaarheid.