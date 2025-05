ASUS ProArt-monitor met 5k-resolutie komt begin november uit voor 799 dollar

ASUS brengt zijn ProArt-monitor met een resolutie van 5120x2880 pixels begin november uit. De prijs van het model ligt op 799 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 890 euro. ASUS onthulde de monitor deze zomer op de Computex-beurs.

ASUS schrijft dat het de ProArt Display 5K PA27JCV 'begin november' uitbrengt, al noemt het bedrijf daar geen concrete datum bij. Het is ook niet duidelijk of het model ook direct in Europa te koop komt; ASUS noemt geen europrijzen. De fabrikant zegt dat de adviesprijs 799 dollar is, wat neer zou komen op 890 euro.

Het bedrijf toonde de monitor, samen met enkele andere modellen, tijdens de Computex-beurs in Taiwan in juni. Het gaat om een ProArt-model met een display van 27", een resolutie van 5120x2880 pixels en een pixeldichtheid van 218ppi. De monitor heeft verder naast een HDMI 2.1- en een DisplayPort 1.4 ook een USB-C-poort. De monitor heeft verder een 'keyboard, video, muis'-switch om meerdere apparaten te kunnen bedienen met dezelfde muis en toetsenbord.