ASUS toont monitors met ingebouwde colorimeter, onthult prijs 8k-miniledscherm

ASUS introduceert nieuwe 4k-monitors van 27" en 32" met ingebouwde colorimeter en een mat scherm. Het merk maakt bovendien de adviesprijzen bekend van het 8k-miniledscherm en 4k-QD-oledscherm voor beeldbewerking die al eerder werden aangekondigd.

ASUS toont de nieuwe monitors voor beeldbewerking tijdens de International Broadcasting Convention (IBC) in de RAI Amsterdam. De ProArt Display PA27UCGE en ProArt Display PA32UCE zijn de nieuwe toevoegingen aan de line-up. Beide monitors hebben een 4k-ips-paneel met een diagonaal van respectievelijk 27" en 32". Waar de PA32UCE een 60Hz-refreshrate ondersteunt, gaat de PA27UCGE tot 160Hz.

Beide schermen hebben een ingebouwde colorimeter die vanaf de onderste bezel gemotoriseerd omhoog klapt, waarmee het paneel automatisch kan worden gekalibreerd. Zo moet de beloofde kleurnauwkeurigheid over tijd behouden blijven. Op het gebied van aansluitingen vind je in beide gevallen DisplayPort, HDMI en USB-C met 96W Power Delivery, alsmede een USB-hub. ASUS stelt verder dat de schermen beschikken over 'LuxPixel'-technologie. Die marketingterm slaat op een matte afwerking die het scherm er als papier uit moet laten zien, en de aanwezigheid van een lichtsensor waarmee het scherm zijn helderheid automatisch op de omgeving kan afstemmen.

De PA27UCGE en PA32UCE ondersteunen 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte en beschikken over ondersteuning voor meerdere hdr-formaten, zoals HLG en HDR10. Ten opzichte van eerdere ProArt-monitors, zoals de PA32UCR-K, beschikken ze echter niet over een in zones opgedeeld miniledbacklight. De piekhelderheid is met 600cd/m² daarnaast een stuk lager.

De monitors komen in het vierde kwartaal van dit jaar uit in de Benelux. De ProArt Display PA27UCGE krijgt een adviesprijs van 799 euro, de PA32UCE gaat 1199 euro kosten.

Prijzen voor 8k-miniledscherm en 4k-QD-oledscherm bekend

Elders op de ASUS-stand staan twee monitors die ASUS dit voorjaar al presenteerde op de NAB-beurs in Las Vegas. De ProArt Display OLED PA32UCDM is een variant op de ROG Swift OLED PG32UCDM. De 4k-QD-oledmonitor heeft echter een functie voor hardwarekalibratie, die de gamingvariant niet heeft, en Thunderbolt 4 in plaats van USB-C. De ProArt Display 8K PA32KCX is een ips-lcd-monitor met een resolutie van 7680x4320 pixels, beschikt over een miniledbacklight met 4096 dimmingzones en een beloofde piekhelderheid van 1200cd/m². Net als de schermen hierboven heeft hij 'LuxPixel' en een ingebouwde colorimeter.

Op de IBC maakt ASUS bekend dat beide schermen in het vierde kwartaal naar de Benelux komen. De ProArt Display OLED PA32UCDM zal 1799 euro gaan kosten. Voor de ProArt Display 8K PA32KCX bedraagt de adviesprijs 8999 euro.