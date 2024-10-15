ASUS zet streep door bootloaderontgrendeling

De bootloaders van zowel bestaande als toekomstige Zenfone-smartphones van ASUS zijn definitief niet meer ontgrendelbaar. ASUS had eerder een ontgrendelingstool beloofd, maar deze zal nu niet meer worden uitgebracht.

ASUS-telefoons die na januari 2024 zijn uitgebracht, zullen geen bootloaderontgrendeling ondersteunen. Bovendien zullen eerder uitgebrachte modellen deze functie ook verliezen. Dat staat te lezen in een mail aan een klant die ASUS om informatie vroeg over de tool. De fabrikant deelde in de mail details die niet voor het publiek bestemd leken te zijn. De klant deelde deze informatie met Tweakers. “Het ontgrendelingshulpmiddel wordt niet meer vrijgegeven”, staat onder meer te lezen in de e-mail. De lijst met getroffen toestellen is uitgebreid en omvat populaire series zoals de ROG Phone en Zenfone, evenals oudere modellen die teruggaan tot de Zenfone 2-serie. Volgens ASUS heeft het besluit te maken met ‘stabiliteitsproblemen’.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 09:48 137

15-10-2024 • 09:48

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Reacties (137)

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doeternietoe 15 oktober 2024 12:13
Daarmee komt dan een einde aan een lange periode van onduidelijke en soms bewust misleidende informatie vanuit Asus. Niet dat mijn beeld van Asus er door zal veranderen, dat zat al op een absoluut dieptepunt. Dat Asus niet langer bootloaders unlocked is vervelend, maar de manier waarop deze verandering is doorgevoerd en gecommuniceerd is absoluut abominabel.

Rond de Zenfone 8 had Asus een goede reputatie op het gebied van custom ROMs. Het was redelijk eenvoudig om de bootloader te unlocken en er was een actieve community die aangepaste ROMs en kernels produceerde. De Zenfone 9 was bij introductie relatief populair bij mensen die aangepaste ROMs gebruiken omdat de verwachting was dat er relatief snel officiële ondersteuning zou zijn van bijvoorbeeld LineageOS. Dat bleek ook te kloppen, want al een paar maanden na release kwam de eerste ROM (OmniROM) met officiële ondersteuning voor de Zenfone 9. In absolute aantallen zal het aantal mensen dat hun smartphone specifiek hierom kochten misschien niet groot zijn, maar er waren absoluut kopers voor wie dit van doorslaggevend belang was.

Toen werd de unlock-tool offline gehaald omdat deze geüpdatet zou worden. Op het support forum werd door klantenservice data genoemd wanneer de nieuwe unlock-tool beschikbaar zou komen. Deze deadlines werden niet gehaald. Medewerkers van de klantenservice begonnen elkaar tegen te spreken. Sommige klanten die naar dit issue informeerden kregen te horen dat de unlock-tool niet terug zou komen, anderen kregen weer nieuwe data te horen. Ook eigenaren en geïnteresseerden voor de Zenfone 10 die inmiddels was verschenen kregen in sommige gevallen nog te horen dat er gewerkt werd aan een nieuwe tool die ook zou werken voor de Zenfone 10. Een officiële tool kwam er echter nooit. Op een gegeven moment stond het support forum vol met posts van verschillende boze eigenaren van de Zenfone 9. Ik keek toen bijna wekelijks even in dat forum. Klachten werden door Asus volledig genegeerd. Ze kregen geen antwoord meer, maar de posts werden ook niet verwijderd.

Ondertussen kwam een developer er achter dat de server waarmee de oude unlocktool communiceerde nog wel online was en er kwam een tooltje beschikbaar om zelf die code op te vragen. Asus haalde prompt ook de server offline.

Ondertussen was er ook een tweede groep die tegen problemen aanliep, namelijk mensen de bootloader unlock al hadden uitgevoerd maar gebruik wilden maken van officiële updates. In sommige gevallen bleek het handmatig installeren van een nieuwere ROM namelijk te zorgen voor een semi-permanente brick.

Bij de PC-hardware speelde ook het schandaal rond gebrekkige RMA, waar toen een in depth exposure van Gamers Nexus over verscheen. Asus opende een e-mailadres voor mensen met slechte ervaringen met RMA en ook een aantal eigenaren van Zenfones nam contact op met dat e-mailadres. In plaats van een adequate oplossing te bieden, bood de support-afdeling op zo'n mailtje om telefoons (die bij release gewoon support hadden voor unlocked bootloader) tegen betaling te gaan unlocken. Het unlocken van een telefoon zou dan $200 gaan kosten.

Ik heb het hier telkens over Zenfones, omdat ik daar persoonlijk de meeste interesse in heb, maar hetzelfde gold ook voor een aantal telefoons onder het ROG merk.

Dus:
Telefoon uitbrengen als unlockable en halverwege dit blokkeren. Als ze hadden besloten om vanaf een bepaald moment dit niet meer te ondersteunen voor nieuwere modellen dan was dat acceptabel geweest, maar nu nemen ze gebruikers gewoon functionaliteit af.

Op geen enkel moment duidelijkheid geven. Ze hebben letterlijk jaren geschermd met de belofte dat er gewerkt werd aan een nieuwe versie van de unlock-tool.

0,0 support voor gebruikers met een reeds ontgrendelde telefoon. Community support name om begrijpelijke redenen af voor deze telefoons, tegelijkertijd kon het installeren van een officiële update hun telefoon bricken.

En als klap op de vuurpijl aanbieden van een unlock service voor $200,-

Zie o.m.:
Onofficiële unlock van bootloader m.b.v. server die nog online stond:
https://xdaforums.com/t/u...ader-and-rooting.4649239/

Geld vragen voor het unlocken van een bootloader:
https://xdaforums.com/t/a...loader-for-money.4685488/
https://zentalk.asus.com/...ep-bootloader/td-p/438996

[Reactie gewijzigd door doeternietoe op 15 oktober 2024 12:18]

SkyStreaker @doeternietoe16 oktober 2024 05:08
Ik wou binnenkort de Asus ROG gaan proberen, maar met deze verhalen ga ik toch maar weer terug naar Xperia. Jeetjemina wat een drama zo. Bedankt voor de info!
The Zep Man 15 oktober 2024 09:55
Bovendien zullen eerder uitgebrachte modellen deze functie ook verliezen.
Dit geldt enkel voor oudere toestellen die nog geen open bootloader hebben. Bestaande toestellen met een open bootloader en een alternatieve implementatie van Android/AOSP zullen daarmee blijven werken. ASUS heeft geen mogelijkheid om anders af te dwingen voor deze toestellen.

Verder betwijfel ik of ze al geopende bootloaders op toestellen met een ASUS ROM gaan sluiten. Om dat te doen moet de smartphone doorgaans een factory reset doorgaan om tot een vertrouwde basis te komen, met alle gevolgen van dien. Dat zie ik ASUS niet afdwingen.

Merken met doorgaans bootloaders die open gemaakt ("unlocked") kunnen worden op recente toestellen, die bij mij bekend zijn (vul gerust aan! :)) met links naar officiële pagina's van de fabrikanten over dit onderwerp:

• Fairphone - Oudere toestellen, nieuwere toestellen.
• Google - Zie deze algemene instructies waar Google zich aan houdt voor diens toestellen.
Motorola
• Nothing (thanks, @AWrongUsername)
OnePlus
• Samsung - Voor bepaalde toestellen, met permanent verlies van functionaliteit door het opblazen van een hardware fuse (bedankt, @V-rg en @Niet Henk).
Sony (bedankt, @FrozenPK)
Xiaomi (een tijdelijke onderbreking tot ergens in 2025, bedankt @alex3305)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 oktober 2024 14:49]

merethan @The Zep Man15 oktober 2024 10:12
Fairphone. Eén van de redenen dat ik een Fairphone 4 heb: Geen moeilijk gedoe met software van mijn keuze draaien op een computer die ik gekocht heb.

Als je moet knoeien om software van jouw keus uit te voeren op een computer die van jou is, dan is de computer eigenlijk niet van jou.

Een gelockte bootloader is een anti-feature: Een functie waar tijd & moeite in is gestopt die de inverse is van klantwens & belang.
OruBLMsFrl @merethan15 oktober 2024 13:26
Een gelockte bootloader is ook wel een security feature. Natuurlijk zullen maar heel weinig mensen zo ver gaan om een custom OS gebouwd voor phishing op jouw telefoon te zetten als je die even laat liggen op je hotelkamer of bij het zwembad. Tegelijk, zo een aanval is niet mogelijk met een gelockte bootloader, omdat je dan niet zomaar je eigen bouwsel kan starten.
The Zep Man @OruBLMsFrl15 oktober 2024 14:33
Natuurlijk zullen maar heel weinig mensen zo ver gaan om een custom OS gebouwd voor phishing op jouw telefoon te zetten als je die even laat liggen op je hotelkamer of bij het zwembad. Tegelijk, zo een aanval is niet mogelijk met een gelockte bootloader, omdat je dan niet zomaar je eigen bouwsel kan starten.
Je kan een bootloader op dergelijke toestellen alleen maar openen na een wachtperiode. Tevens wordt alle data van het toestel verwijderd bij het omschakelen van gesloten naar geopend en andersom. Je kan dus sowieso niet "zomaar je eigen bouwsel starten".

Een geopende bootloader zou je als gebruiker weer moeten kunnen sluiten met eigen sleutelmateriaal. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 oktober 2024 14:35]

OruBLMsFrl @The Zep Man15 oktober 2024 14:44
Dat zou goed zijn ja, als je met eigen keys die bootloader zelf weer kon afsluiten. En die device wipe zal een aanvaller een zorg zijn. Die wil enkel je boot screen namaken en alles laten lopen tot de inlog, vervolgens direct na de 'inlog' jouw wachtwoord doorsturen terwijl het scherm op zwart gaat, vage error code geven zodat je denkt dat toestel is fysiek stuk. Je denkt dan als doelwit ik moet eerst maar eens langs een phone reparatie shop. Ondertussen heeft de aanvaller de tijd met jouw echte toestel en jouw startup wachtwoord om vervolgens daar alles uit te lezen en met je (zakelijke) accounts aan de haal te gaan.
Dan is een origineel toestel met aangepast OS omruilen veel overtuigender dan een compleet namaak toestel. Jouw toestel uit jouw persoonlijk hoesje, phishing phone erin, moet je van heel goede huize komen wil je dat nog doorhebben die omruil actie.
Krulliebol @merethan17 oktober 2024 02:05
Ik gebruik geen wachtwoorden of pincodes. Geen moeilijk gedoe met inloggen, maar gewoon het apparaat kunnen gebruiken dat ik heb gekocht! ;)
alex3305 @The Zep Man15 oktober 2024 10:09
Bij Xiaomi is bootloader ontgrendeling sinds vorige maand niet meer mogelijk, maar het zou volgens het artikel in 2025 weer opengezet worden.
The Zep Man @alex330515 oktober 2024 10:13
Dan lijkt het meer op een tijdelijke onderbreking van de betreffende dienstverlening en niet op dat ze er helemaal mee stoppen. Ik hoop dat ze zich aan hun belofte houden, in tegenstelling tot wat ASUS doet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 oktober 2024 10:16]

Xfade @The Zep Man15 oktober 2024 21:33
Aangezien ze al jaren het moeilijk maken (vooral een timer) vanwege shops die custom china dev roms of xiaomi EU roms installeren hou ik mijn hart vast.
JakkoFourEyes @alex330515 oktober 2024 11:45
Dit is vergelijkbaar met wat Asus dus ook zei bij de oudere modellen, dus hopelijk flikt Xiaomi dan niet hetzelfde.
PalingDrone
@alex330515 oktober 2024 12:12
Zo begon ASUS ook in 2023, eerst maar eens zien OF die functionaliteit weer terugkomt.
Dannisi @The Zep Man15 oktober 2024 10:09
Xiaomi doet dat op de Chinese modellen al niet meer, en ik las geruchten dat ze er op de internationale modellen ook mee gaan stoppen
WhySoSerious? @Dannisi15 oktober 2024 12:11
Dat klopt niet, want ik heb in weekend nog de bootloader geunlockt van mijn Chinese Xiaomi Fold 3. Met HyperOS moet het alleen op een ander manier.

https://xiaomiui.net/how-...der-xiaomi-hyperos-53493/

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 15 oktober 2024 12:28]

Shifterfire @WhySoSerious?15 oktober 2024 13:06
Nou het lukt mij anders niet meer voor mijn POCO F5 of Xiaomi Pad 6. Dus vgm is het gewoon offline.
Jensw19 @Shifterfire15 oktober 2024 14:49
Same hier, account krijgt geen unlock mogelijkheid, de website van de unlock tool ligt er ook al een maand uit maar heb via XDA nog een unlock methode gevonden voor mijn F6 die nog wel werkt (tot nu toe), het vergt wel een al geunlockte account, die leen ik nu van een aardige persoon via XDA. Ben benieuwd donderdag wanneer de 72 hour wait time voorbij is..
Zo ver ik het ook heb doorgekregen via o.a Rediit en Youtube dat de Chinese modellen al geen mogelijkheid meer hebben voor unlocken (via "apply for unlocking" in de xiaomi app, geen status unlocks meer)
Bij de volgende OS versie wanneer deze uitgerold is wordt de gehele unlock functionaliteit er compleet uitgegooid en zelfs oudere OS versies worden dan incapabel voor unlocken tenzij er weer een hack openbaar komt om het toch voor elkaar te krijgen, dan kunnen ook Global modellen niks meer, zie de community app voor de informatie dat.31 December 2024 het er voor iedereen uit ligt en niemand meer zal kunnen unlocken voor hun account / devices..
Shifterfire @Jensw1915 oktober 2024 15:31
Ik twijfel heel erg wat ik moet doen. Op zich vind ik HyperOS wel oké voor nu, alleen niet meer wanneer er geen updates meer voor komen 😅
Jensw19 @Shifterfire15 oktober 2024 15:46
Zou als t voor jou mogelijk is beginnen met unlocken.. voor je t weet is die functionaliteit weg.. leen anders van een aardige persoon een account die unlock mag hebben 😅
Xfade @WhySoSerious?15 oktober 2024 21:36
dat is geen garantie voor hun andere 563276 telefoons.
Niet Henk @The Zep Man15 oktober 2024 10:49
Zo veel weet ik er niet van, maar volgens mij laat Samsung je ook gewoon de bootloader ontgrendelen via de developer settings, zonder dat hierbij specifieke tools nodig zijn (zie o.a. [deze post](https://xdaforums.com/t/h...24-ultra-working.4652486/) op xdaforums).

Het is wel zo dat je stevig inlevert op functionaliteit als je de bootloader unlockt (o.a. Knox, S pay).
uiltje @Niet Henk15 oktober 2024 13:08
Tja, da's op zich wel logisch als het om security functionaliteit gaat zoals dat. Ik ben zelf werkzaam in de security maar ik zie daar ook niet direct een oplossing voor. Het beste waar je op kan hopen is dat de security features zelf ook helemaal open zijn natuurlijk - in ieder geval wat betreft de API - maar daar zie ik het ook niet direct van komen.
Niema @uiltje15 oktober 2024 17:38
Als je de magisk en lsposed module knoxpatch installeert verlies je alleen Samsung pay en Samsung wallet.
Zie:

https://modules.lsposed.org/module/io.mesalabs.knoxpatch/

Door beperkingen in lsposed is de enchancer magisk module nodig voor meer functionaliteit

[Reactie gewijzigd door Niema op 15 oktober 2024 17:39]

MatyGirl @The Zep Man15 oktober 2024 12:48
Samsung blaast geen fuse op, het is een bit die 1 keer geset wordt.
The Knox Warranty Bit detects if a non-Knox kernel has been loaded on the device. It is a one-time programmable bit e-fuse, which can only be turned from 0X0 to 0X1 (i.e. tripped). If a non-Knox boot loader or kernel has been installed on the device, Knox can no longer guarantee the security of the Knox container. As a result, the Warranty Bit is tripped to 0X1, indicating that this device can no longer use the Knox Workspace.
If that is the case, there is no way to revert the Warranty Bit and Knox won't work on this device. The only way to get the device back to its original settings is to replace the PBA (Printed Board Assembly) on the device; hardware replacement will be required.
The Zep Man @MatyGirl15 oktober 2024 12:58
Samsung blaast geen fuse op, het is een bit die 1 keer geset wordt.
Het woord "opblazen" is niet fysiek bedoeld, maar om aan te geven dat het een éénmalige om te schakelen iets is. Natuurlijk is het in werkelijkheid een e-fuse die éénmalig en permanent wordt omgezet. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 oktober 2024 12:58]

uiltje @The Zep Man15 oktober 2024 13:09
Wordt volgens mij ook wel eFuse genoemd.
AWrongUsername @The Zep Man15 oktober 2024 10:06
Nothing heeft een instelling in de developer settings om de bootloader te openen.
FrozenPK @The Zep Man15 oktober 2024 10:20
Sony Xperia telefoons bieden bootloader unlock aan
V-rg @The Zep Man15 oktober 2024 10:40
Ook Samsung overigens (ga vanuit de meeste toestellen), tenzij je de Amerikaanse versie hebt.
Op mijn S24 Ultra heb ik de optie in de Developer settings om de OEM bootlocker te ontgrendelen. Enige nadeel is wel dat je die Knox fuse opblaast als je iets customs erop gaat zetten.

[Reactie gewijzigd door V-rg op 15 oktober 2024 10:41]

MPIU8686 @The Zep Man15 oktober 2024 11:05
Koop enkel producten die daadwerkelijk de functies bezitten die ze hebben en NIET producten waarin zaken naar de toekomst toe "mogelijk beloofd" worden te zullen kunnen gebruiken.
Niema @The Zep Man15 oktober 2024 15:11
https://service.oneplus.c...id=2085382&articleIndex=1

OnePlus staat het toe als je bereidt bent moeilijk te doen
qlum @The Zep Man15 oktober 2024 15:18
Lijstje voor potentiele toekomstige smartphones wordt hier mee korter en korter. mijn eisen:
Root rechten (custom roms in geva van xiaomi of andere brakke roms)
Minimaal 500gb opslag, bij voorkeur 1tb, microsd volstaat.

Upsell voor opslag locked bootloaders, langzaam stervende custom rom land, het wordt er allemaal niet beter op.
mhnl1979 15 oktober 2024 09:55
Echt classic ASUS. Support beloven en vervolgens helemaal intrekken en niet communiceren. Wat een stom bedrijf. Daarom ook geen ASUS zooi meer in mijn huis.
PalingDrone
@mhnl197915 oktober 2024 11:17
Ze hebben minstens 2 jaar keihard lopen liegen tegen hun klanten dat die functie weer beschikbaar zou komen nadat ze al bij de ZF9 opeens hun unlocktool offline haalden, vervolgens hebben ze zelfs de unlockserver helemaal offline getrokken dus relocken was al niet meer mogelijk en nu dus echt fysiek onmogelijk gemaakt,
Mijn ZF9 is unlocked en is al tijden niet meer up te daten, was binnen een jaar al EOL en is mijn grootste miskoop ooit geweest, wel een mooie presse-papier, dat wel.
ZF10 hebben ze ook verkocht als met een unlockable bootloader zonder dat dat ooit mogelijk is geweest.

Opgelicht worden voor 800 euro door een onbetrouwbaar bedrijf wat tijdens de wedstrijd eenzijdig de regels veranderd en ervoor zorgt dat hun toch al beroerde updatebeleid van 2 jaar gehalveerd werd, daar jarenlang hun klanten over voorliegt, aan het lijntje houdt en onder valse voorwendselen hun producten blijft verkopen.
Pure oplichting van bestaande klanten, het enige eerlijke geluid wat de afgelopen 2 jaar uit hun telefoondivisie is gekomen is dat ze nu ook zelf toegeven dat ze stoppen met (liegen over het) unlocken van hun toestellen en ze eindelijk opgehouden zijn met het aan het lijntje houden van door hun opgelichte klanten.
Echt helemaal nooit meer een ASUS product voor mij (en mijn omgeving)
Wanneer je als bedrijf meent zo met je klanten moet omgaan mag je wat mij betreft wel van de mobiele markt verdwijnen, je klanten doelbewust voorliegen over specs staat wat mij betreft gelijk aan pure oplichting.
vlaaing peerd @PalingDrone15 oktober 2024 11:42
Alsjeblieft, hier de unlock tool voor de ZF10

https://dlcdnets.asus.com....0.0.7_210127_fulldpi.apk

En mocht je je ZF9 nog hebben:

https://dlcdnets.asus.com....0.0.7_210127_fulldpi.apk

Ik zal waarschijnlijk wat missen, want alle unlock tools lijken gewoon aanwezig
PalingDrone
@vlaaing peerd15 oktober 2024 12:02
Nope, zonder verificatieserver (die ASUS offline getrokken heeft) heb je niks aan die tools.
https://xdaforums.com/t/a...loader-for-money.4685488/
https://xdaforums.com/t/can-i-unlock-my-bootloader.4693273/
Lekker clubje dat ASUS
Jan1337 @vlaaing peerd15 oktober 2024 12:02
De (oude) unlock tools zijn uiteraard her en der nog wel te vinden, maar aangezien ASUS hun gekoppelde server offline heeft gehaald heb je hier niks meer aan. Ik zou ook dolgraag mijn Zenfone 8 unlocken, maar alle APK's en exe's die ik heb geprobeerd kunnen niks zonder de vereiste token die alleen ASUS zelf kan uitgeven.

Echt nooit meer een product van deze fabrikant voor mij, en zal het bij iedereen in mijn omgeving ook van harte gaan afraden.
Xfade @PalingDrone15 oktober 2024 21:40
Je hebt het over recht. Maar als je stelt dat je opgelicht bent voor 800 euro, dan kan je in Europa er toch wat aan doen ?
Hier gekocht toch ?

[Reactie gewijzigd door Xfade op 15 oktober 2024 21:40]

blorf @mhnl197915 oktober 2024 10:23
Volgens mij gebruiken ze dit om dat effect te peilen. Dit zouden OEM PC-retailers ook wel willen. Als je kijkt naar hoe ze hun best doen om de optie in de gemiddelde UEFI setup proberen onduidelijk te maken.En legacy boot gaat er al helemaal uit...
Xfade @blorf15 oktober 2024 21:47
Weten ze al lang. Ze zijn OEM en ODM. Ze doen alles in opdracht. Ze weten alles wel. Ook voor de PC markt. Legacy boot mag ondertussen toch wel weg toch ?
magatsu 15 oktober 2024 09:56
Misschien eens een class-action lawsuit opstarten tegen Asus dan :) . Je bent toch eigenaar van dat toestel, mag je er in principe toch mee doen wat je wil. Als jij het wilt ontgrendelen dan zou je dat gewoon mogen doen.

Problemen met je device? Restore dan maar naar fabriekssoftware en lock de bootloader terug. Blijft het issue dan kan je een garantie claim opstarten. Het kan allemaal zo simpel zijn.
Maestro.mosjuh @magatsu15 oktober 2024 11:39
Er vanuit gaand dat jij je telefoon bij MediaMarkt, Coolblue of andere retailer hebt gekocht: dan heb jij geen case tegenover Asus (om het simpele feit dat jij geen overeenkomst met Asus hebt). Dus een class-action lawsuit heeft dan ook weinig zin.

Zoals anderen hier al aangeven:
Als jij hard kan maken dat Asus deze functionaliteit heeft beloofd op het moment dat jij de telefoon kocht (dat moet niet heel moeilijk zijn) kan jij bij de retailer waar jij hem gekocht hebt verzoeken de koop ongedaan te maken op basis van non-conformiteit.

Mocht de winkelier hier niet in meegaan dan kan je deze voor de rechter dagen - dan nog komt Asus hier niet in het plaatje voor.
De winkelier zou uiteindelijk kunnen proberen om zijn schade weer bij Asus te verhalen, maar dat is dan weer niet jouw pakkie an.
watercoolertje
@magatsu15 oktober 2024 10:15
Je bent toch eigenaar van dat toestel, mag je er in principe toch mee doen wat je wil. Als jij het wilt ontgrendelen dan zou je dat gewoon mogen doen.
Je mag nog steeds doen wat je wilt met het toestel, het kan alleen niet meer :)

Dat jij met jouw toestel mag doen wat je wilt betekend echt niet dat andere (de verkoper/fabrikant) daarbij moeten helpen...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 oktober 2024 10:16]

Bumpy_NL @watercoolertje15 oktober 2024 11:58
Wel als het een beloofde feature is natuurlijk!
naaitsab @watercoolertje15 oktober 2024 12:05
Er zit nogal een verschil tussen helpen met iets en een beloofde feature de nek om draaien. Helemaal omdat het met terugwerkende kracht wordt uitgezet op bepaalde reeds geleverde toestellen. Dus die vlieger gaat niet op.
OruBLMsFrl @watercoolertje15 oktober 2024 13:40
Helemaal eens. Plus ook eigenaarschap maakt niet ook vanzelfsprekend dat je ongelimiteerd alles mag doen wat je maar wilt. Je moet je blijven houden aan frequentiespectrum, uitzendvermogen, mag je telefoon niet gebruiken voor computerhuisvredebreuk en meer van die zaken.

Een auto kan ook prima eigendom zijn en mag je ook niet alle aanstuur software aanpassen en daarna vrolijk mee de weg op.

Smartphones hebben ook steeds meer met security zoals Samsung Knox en device management te maken in zakelijke situaties. Dan wil je juist controle over de hele software stack. Als het os dingen wil verbergen kan dat altijd natuurlijk, dus rooted phones en alternatieve OS'en met meer toegang tot het systeem worden in zulke omgevingen onwenselijk.
jhellingman @OruBLMsFrl15 oktober 2024 15:11
Alleen is het daar niet de fabrikant die dat soort beperkingen oplegt, maar de wetgever, en daarmee is je relatie toch een heel andere.
CH4OS @magatsu15 oktober 2024 10:04
Echter zijn er genoeg mensen die geen verstand hebben van zaken en daardoor niet weten wat ze doen of hebben gedaan, wanneer ze hun toestel bricken of waardoor ze juist hun toestel bricken.
jbhc @CH4OS15 oktober 2024 10:13
Maar dat is toch geen argument om de bootloader niet ontgrendelbaar te maken?

Het kan desnoods met een "fuse" op een chip zodat de fabrikant kan zien dat dat ding ontgrendeld is geweest in geval van een garantie claim.
CH4OS @jbhc15 oktober 2024 11:39
Als je er meer last van hebt omdat veel toestellen terugkomen doordat de gebruikers niet weten wat ze doen, kan ik mij voorstellen dat je op een gegeven moment de stekker eruit trekt. Asus is in elk geval niet de eerste die dat doet en ongetwijfeld ook de laatste niet.
jbhc @CH4OS15 oktober 2024 12:30
Ik zie het om eerlijk te zijn meer als een verkoop strategie. Zodra de fabrikant geen zin meer heeft om een telefoon te ondersteunen ben je dus eigenlijk verplicht deze te vervangen.
DieMitchell @jbhc15 oktober 2024 10:22
Doet samsung ook. Echter is knox bij mij een keer getript zonder dat ik hem geunlockt had. De counter stond ineens op 4 geloof ik.
Clemens123 @magatsu15 oktober 2024 11:27
Begin dan maar met Apple, die verkopen iets meer telefoons dan Asus.
Imho zie ik geen rechtsbasis die een gelockte bootloader zou verhinderen.
En al zeker niet omdat het weldegelijk een zinvolle security feature is.
The Zep Man @Clemens12315 oktober 2024 11:29
En al zeker niet omdat het weldegelijk een zinvolle security feature is.
Er is nu nog geen wettelijke basis, maar dit argument speelt daar niet in mee. Je kan namelijk andersom stellen dat een gesloten bootloader jou ervan weerhoudt om recentere en veiligere software op een toestel te installeren, bijvoorbeeld wanneer de fabrikant de handdoek in de ring werpt.
Clemens123 @The Zep Man15 oktober 2024 11:35
Maar in principe moet dat niet aan de gelockte bootloader liggen, als de fabrikant maar toe laat bv. zelf een signing key van het OS in te stellen en zelf het OS up te daten.
En vrije OS keuze lijkt me een veel logischere wetgeving om te proberen introduceren dan vrije bootloader keuze.

EDIT
Uiteraard kunnen er ook weer CVEs in de bootloader zitten en zou je dan misschien toch een update daarvan willen, dus daar heb je wel een punt.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 15 oktober 2024 11:43]

The Zep Man @Clemens12315 oktober 2024 11:46
Maar in principe moet dat niet aan de gelockte bootloader liggen, als de fabrikant maar toe laat bv. zelf een signing key van het OS in te stellen en zelf het OS up te daten.
Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat in tegen de belangen van de fabrikant. Tevens breekt dat de voorwaarden voor bijvoorbeeld Widevine L1-certificering en andere aspecten die een "vertrouwde" omgeving vereisen. Er is een reden waarom een toestel altijd een factory reset krijgt bij het vergrendelen en ontgrendelen van bootloaders wanneer dat wordt ondersteund.
supersnathan94
@Clemens12315 oktober 2024 12:09
Bij Apple is het alleen niet noodzakelijk om na verloop van support de boel zelf te gaan doen. Zij hebben over het algemeen namelijk een termijn van zo’n 7 jaar en zelfs daarna nog security patches. Over het algemeen is het toestel dan ook echt wel op.

Met een support termijn van 2 tot 3 jaar is dat een ander verhaal.
uiltje @supersnathan9415 oktober 2024 13:14
Er kunnen natuurlijk ook andere reden zijn om te willen rooten, maar dat gaat idd voorbij aan reden die aangedragen werd: het belly-up gaan van de fabrikant. Nou heeft Apple wel vaker op het randje gebalanceerd, maar momenteel hoeven we ons daar even geen zorgen om te maken lijkt me zo.
ReVision. 15 oktober 2024 09:54
Top dan kan ik mijn Zenfone mooi terug sturen voor een volledige refund wegens non-conformiteit. Nu dan maar vast opzoek naar een ander toestel.
CH4OS @ReVision.15 oktober 2024 10:00
Dan wens ik je daarmee veel succes. Ik kan mij niet voorstellen dat producten verkocht worden als 'maar krijgen ook support voor bootloader ontgrendeling, dit komt echter later...' en dat dit vervolgens voor jou voldoende is om op basis hiervan dit product te kopen, er zijn immers genoeg andere telefoons om een keuze te kunnen maken.

Zou overigens ook wel behoorlijk naïef zijn om dan al wel een dergelijk product te kopen, zie hier waarom het verstandiger is om te wachten (als het blijkbaar voor jou een dealbreaker is), als dit voor jou een doorslaggevende reden is om een product al of niet te kopen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 oktober 2024 10:01]

ReVision. @CH4OS15 oktober 2024 10:05
Bedankt, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb hem ook niet gekocht voor de bootloader ontgrendeling maar dit is destijds wel door Asus belooft. Ik wilde toch al een ander toestel dus dit een prima weg om daar direct wat geld voor vrij te maken.

Of vind je dat we het allemaal maar moeten accepteren dat bedrijven dit soort streken uithalen?
supersnathan94
@ReVision.15 oktober 2024 10:43
Of vind je dat we het allemaal maar moeten accepteren dat bedrijven dit soort streken uithalen?
Nou nee. Alleen is de vraag of dit uiteindelijk bij Asus terechtkomt. Want jij sluit het contract B2C met een winkel. Dan heb jij als C rechten.

Binnen B2B wat Asus <-> winkelier inhoud, zijn dat soort rechten er niet. En dan moet je het doen met de zaken die men dan aanbied.
DataGhost @supersnathan9415 oktober 2024 11:06
Als er genoeg telefoons teruggestuurd worden en Asus niet thuis blijft geven, zullen de winkels op een gegeven moment ook wel gaan heroverwegen of ze nog wel Asus-spul willen verkopen. Dus indirect kan het ze alsnog best raken.
supersnathan94
@DataGhost15 oktober 2024 12:05
Ik denk dat de winkelier gewoon zegt “ja dag hoor 👋🏾 Je hebt het toestel al X tijd in gebruik zonder noemenswaardige problemen en dit is geen dealbreaker geweest voor je, anders had je het niet gedaan aangezien er niet eens een ETA is opgegeven”. En ik denk dat ze daar best een punt hebben.

Het zal niet zo’n vaart lopen is een beetje mijn punt. Misschien 1 of 2 herrieschoppers die echt hun geld terugkrijgen, maar de bottom line zal er niet door in gevaar gaan komen. Asus was verder altijd een gerenommeerde speler en dat zal het voorlopig ook nog wel blijven. Daar gaat pas een verschil in komen als iedereen z’n toestel terug gaat brengen en/of een rechtszaak start.
Croga @ReVision.15 oktober 2024 10:20
Welke "streek" is er dan uitgehaald volgens jou?

Je hebt hem niet voor deze functionaliteit gekocht. Je verliest dus ook niets. Er is dus ook geen streek.
In feite is dit dus defacto misbruik maken van het recht. Je hebt niets verloren dus is er geen nonconformiteit (het product heeft nogsteeds alle eigenschappen die jij graag zou willen hebben).
pepsiblik @Croga15 oktober 2024 10:49
De functionaliteit is aanwezig en wordt nu blijkbaar ingetrokken. Of je het apparaat koopt voor die specifieke functie is niet relevant. Waar het om gaat is dat het destijds bij aankoop een feature was.
Croga @pepsiblik15 oktober 2024 15:14
Juridisch mischien niet maar moreel zeker wel.
michaelkamen @CH4OS15 oktober 2024 10:04
De functie is nu al beschikbaar op bepaalde modellen. Ik denk dat @ReVision. het heeft over het stukje dat ze dit willen intrekken op bestaande modellen. Dat is geen 'beloofde' functionaliteit die nooit uitkomt, dat is het verwijderen van bestaande functionaliteit.
Alfa1970 @CH4OS15 oktober 2024 10:09
Als het ergens in een marketing uiting staat omschreven dat een dergelijke functie beschikbaar is of komt, dan mag je er vanuit gaan dat dat zo is. Gebeurt dit niet, en krijg je zoals deze gebruiker een "brief" waar dat letterlijk zo in staat, dan sta je heel erg sterk om je geld terug te krijgen als je dat wil.
JakkoFourEyes @CH4OS15 oktober 2024 11:42
Misleidende marketing daargelaten, bij de Zenfone 9 bijvoorbeeld is het er dus gewoon uitgehaald met de belofte om het later er weer in te stoppen vanwege onderhoud oid. Dat gaat nu dus ook niet gebeuren

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 15 oktober 2024 11:43]

Bumpy_NL @CH4OS15 oktober 2024 11:50
Een reden om een unlocked bootloader te willen is om bij het eind van de officiële ondersteuning naar een custom ROM over te stappen. Als die functie wel is beloofd, maar niet beschikbaar komt lijkt mij dat een prima argument om non-conformiteit te claimen.

Ik heb sowieso geen respect voor bedrijven die zo met hun klanten omgaan. Non-conformiteit claimen is waarschijnlijk de enige praktische manier om het bedrijf te raken. Helaas maak je het ook het probleem van de verkoper.
vlaaing peerd 15 oktober 2024 11:38
Klopt dit artikel wel? Of gaat dit vanaf een bepaalde datum in?
De bootloaders van zowel bestaande als toekomstige Zenfone-smartphones van ASUS zijn definitief niet meer ontgrendelbaar.
Hier staan alle unlocktools gelinkt, voor alle modellen, en de URL verwijst naar een ASUS site.

Dus, of dit geldt alleen voor toekomstige modellen, of ik heb iets gemist.
Wildfire @vlaaing peerd15 oktober 2024 13:06
Maar de unlockserver waar die tools gebruik van maken is door ASUS uit lucht gehaald , dus dan houdt het alsnog op.
uiltje @vlaaing peerd15 oktober 2024 13:19
Dat de benodigde server voor de sleutels is uitgezet? Zie hierboven in de reacties.
Oon 15 oktober 2024 15:26
Tijd dat er gewoon wettelijk wordt bepaald dat je de mogelijkheid hebt om zelf een OS te kunnen installeren. Absurd dat er nog fabrikanten zijn waar je dat niet kunt.
Roel1966 @Oon15 oktober 2024 19:50
Ik denk dat de doorsnee gebruiker te weinig verstand ervan heeft om een ander OS op de smartphone te zetten.
Oon @Roel196615 oktober 2024 19:56
Het gaat meer om het Right to Repair-aspect, je moet gewoon volledige toegang tot je eigen apparaat kunnen hebben. Heel wat minder e-waste nodig als oude telefoons nog een tweede leven kunnen krijgen met een custom ROM of als processing node voor een cluster ofzo.
Roel1966 @Oon15 oktober 2024 21:06
Zeker, maar het punt is dat de meesten niet echt de kennis ervoor hebben om een custom ROM te installeren, dus de vraag naar zo'n unlocker zal denk ik relatief laag zijn.
Da Queen 15 oktober 2024 09:55
En die telefoons worden al zo kort ondersteund, dan is de kans groter dat niemand zo'n telefoon gaat halen toch? Benieuwd naar de reden.
Bamboozled @Da Queen15 oktober 2024 09:58
:) Wie haalt ze nu wel dan?
thomas1907 @Bamboozled15 oktober 2024 11:35
Genoeg mensen..? Zenfone 9 (en 10 ig) zijn gewoon prima telefoons. Heb er zelf namelijk ook een :)
Bamboozled @thomas190715 oktober 2024 11:46
Over de kwaliteit zeg ik niets, wel dat ik ze niet tot nauwelijks in het wild zie. Een enkele it-er heeft er soms 1.
PalingDrone
@Bamboozled15 oktober 2024 12:39
De hardware is meer dan prima van de ZF9/ZF10, dat is juist het jammere aan deze hele situatie.
Als het nou een algeheel baggertoestel was dan zou ik er minder mee zitten maar met de hardware is helemaal niks mis, maat prettig klein, prima soc, uitstekende batterijduur, oerdegelijk, goed geluid, ok camera, initieel nette software alleen het updatebeleid was al bekend kort.
Prima, dan durf ik het wel aan wanneer je er later custom software op kan zetten want met een Lineage of soortgelijke rom geniet je nog jarenlang van ondersteuning uit de community wanneer de fabrikant de handdoek al lang en breed in de ring gegooid heeft.
Snap werkelijk niet wat er achter deze beslissing zit en wat ASUS hiermee denkt te bereiken, de reden zal wel geld zijn maar van wie en waarom? Niemand die het weet.

Het kan zo simpel zijn, maak toestellen na die korte 2 jaar ondersteuning voor ieder die dat wil unlockbaar en je behoud je klanten.
Men blijft tevreden met de hardware en indien telefoon kaduuk koop je weer een ASUS, nu loopt iedereen met een recente ZF of ROG phone ervaring met een grote boog om alles waar ASUS op staat heen en zijn ze die (trouwe) klanten voorgoed kwijt.
Rossman @PalingDrone16 oktober 2024 12:10
Behoudens die mensen die zoals jezelf aanhaalde tevreden zijn met "met de hardware is helemaal niks mis, maat prettig klein, prima soc, uitstekende batterijduur, oerdegelijk, goed geluid, ok camera, initieel nette software alleen het updatebeleid was al bekend kort".

Die mensen gaan met veel plezier naar een ZF11 als die uitkomt. Het blijft een hobby ding om custom roms te draaien, hoe leuk het ook is dat je een toestel compleet naar je hand kan zetten. Dat men terecht boos is omdat features, waarmee geadverteerd is en die dus de keuze hebben beïnvloed om zo'n toestel te kopen, opeens worden weggenomen is volkomen begrijpelijk. Maar ik vermoed dat 80% van de kopers nooit van het begrip bootloader gehoord hebben, evenmin van BIOS op hun PC...
iqcgubon @Bamboozled15 oktober 2024 12:49
Mensen zoals ik die een kleine telefoon met goeie specs en headphone Jack willen.
Bamboozled @iqcgubon15 oktober 2024 12:58
Dan heb je nog een 8 of 9, de 10 heeft toch ook al geen 3.5mm meer?
iqcgubon @Bamboozled15 oktober 2024 12:59
De 9, inderdaad. En los van dit nieuws nog steeds tevreden van.
Bamboozled @iqcgubon15 oktober 2024 13:05
Geloof ik prima, mogelijk kan je er nog een hele poos mee doen met een custom rom
willemb2 @Bamboozled15 oktober 2024 13:20
Mijn Zenfone 10 heeft een 3,5 mm jack. Heerlijk toestel.
Bamboozled @willemb215 oktober 2024 13:34
Hey toch wel nice :)
Advanced03 15 oktober 2024 10:53
Ik zet een streep door ASUS
uiltje @Advanced0315 oktober 2024 13:18
Ik ook, en ik heb moederborden van ze gekocht sinds de 486 ofzo. Qua hardware niet slecht, maar ik kan nu bijvoorbeeld de firmware van de NIC niet flashen zonder hun Windows exe. En hun software ondersteuning is altijd ruk geweest (nietszeggende beschrijvingen bij updates), en dat begint nu steeds vervelender te worden. Dus mijn huidige Asus hardware is het laatste wat ik van ze heb aangeschaft. Genoeg is genoeg. Hoop dat Linus van LTT hiervan hoort en oproept tot een boycot.
paulwump @Advanced0315 oktober 2024 11:37
Gefeliciteerd met deze beslissing
Advanced03 @paulwump15 oktober 2024 12:33
Bedankt!
Verwijderd 15 oktober 2024 09:53
Asus gaat dus op de boycot lijst wat telefoons betreft.

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