ASUS zet streep door bootloaderontgrendeling

Daarmee komt dan een einde aan een lange periode van onduidelijke en soms bewust misleidende informatie vanuit Asus. Niet dat mijn beeld van Asus er door zal veranderen, dat zat al op een absoluut dieptepunt. Dat Asus niet langer bootloaders unlocked is vervelend, maar de manier waarop deze verandering is doorgevoerd en gecommuniceerd is absoluut abominabel.
Rond de Zenfone 8 had Asus een goede reputatie op het gebied van custom ROMs. Het was redelijk eenvoudig om de bootloader te unlocken en er was een actieve community die aangepaste ROMs en kernels produceerde. De Zenfone 9 was bij introductie relatief populair bij mensen die aangepaste ROMs gebruiken omdat de verwachting was dat er relatief snel officiële ondersteuning zou zijn van bijvoorbeeld LineageOS. Dat bleek ook te kloppen, want al een paar maanden na release kwam de eerste ROM (OmniROM) met officiële ondersteuning voor de Zenfone 9. In absolute aantallen zal het aantal mensen dat hun smartphone specifiek hierom kochten misschien niet groot zijn, maar er waren absoluut kopers voor wie dit van doorslaggevend belang was.
Toen werd de unlock-tool offline gehaald omdat deze geüpdatet zou worden. Op het support forum werd door klantenservice data genoemd wanneer de nieuwe unlock-tool beschikbaar zou komen. Deze deadlines werden niet gehaald. Medewerkers van de klantenservice begonnen elkaar tegen te spreken. Sommige klanten die naar dit issue informeerden kregen te horen dat de unlock-tool niet terug zou komen, anderen kregen weer nieuwe data te horen. Ook eigenaren en geïnteresseerden voor de Zenfone 10 die inmiddels was verschenen kregen in sommige gevallen nog te horen dat er gewerkt werd aan een nieuwe tool die ook zou werken voor de Zenfone 10. Een officiële tool kwam er echter nooit. Op een gegeven moment stond het support forum vol met posts van verschillende boze eigenaren van de Zenfone 9. Ik keek toen bijna wekelijks even in dat forum. Klachten werden door Asus volledig genegeerd. Ze kregen geen antwoord meer, maar de posts werden ook niet verwijderd.
Ondertussen kwam een developer er achter dat de server waarmee de oude unlocktool communiceerde nog wel online was en er kwam een tooltje beschikbaar om zelf die code op te vragen. Asus haalde prompt ook de server offline.
Ondertussen was er ook een tweede groep die tegen problemen aanliep, namelijk mensen de bootloader unlock al hadden uitgevoerd maar gebruik wilden maken van officiële updates. In sommige gevallen bleek het handmatig installeren van een nieuwere ROM namelijk te zorgen voor een semi-permanente brick.
Bij de PC-hardware speelde ook het schandaal rond gebrekkige RMA, waar toen een in depth exposure van Gamers Nexus over verscheen. Asus opende een e-mailadres voor mensen met slechte ervaringen met RMA en ook een aantal eigenaren van Zenfones nam contact op met dat e-mailadres. In plaats van een adequate oplossing te bieden, bood de support-afdeling op zo'n mailtje om telefoons (die bij release gewoon support hadden voor unlocked bootloader) tegen betaling te gaan unlocken. Het unlocken van een telefoon zou dan $200 gaan kosten.
Ik heb het hier telkens over Zenfones, omdat ik daar persoonlijk de meeste interesse in heb, maar hetzelfde gold ook voor een aantal telefoons onder het ROG merk.
Dus:
Telefoon uitbrengen als unlockable en halverwege dit blokkeren. Als ze hadden besloten om vanaf een bepaald moment dit niet meer te ondersteunen voor nieuwere modellen dan was dat acceptabel geweest, maar nu nemen ze gebruikers gewoon functionaliteit af.
Op geen enkel moment duidelijkheid geven. Ze hebben letterlijk jaren geschermd met de belofte dat er gewerkt werd aan een nieuwe versie van de unlock-tool.
0,0 support voor gebruikers met een reeds ontgrendelde telefoon. Community support name om begrijpelijke redenen af voor deze telefoons, tegelijkertijd kon het installeren van een officiële update hun telefoon bricken.
En als klap op de vuurpijl aanbieden van een unlock service voor $200,-
Zie o.m.:
Onofficiële unlock van bootloader m.b.v. server die nog online stond:
https://xdaforums.com/t/u...ader-and-rooting.4649239/
Geld vragen voor het unlocken van een bootloader:
https://xdaforums.com/t/a...loader-for-money.4685488/
https://zentalk.asus.com/...ep-bootloader/td-p/438996
[Reactie gewijzigd door doeternietoe op 15 oktober 2024 12:18]