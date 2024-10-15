ASUS zet streep door bootloaderontgrendeling

De bootloaders van zowel bestaande als toekomstige Zenfone-smartphones van ASUS zijn definitief niet meer ontgrendelbaar. ASUS had eerder een ontgrendelingstool beloofd, maar deze zal nu niet meer worden uitgebracht.

ASUS-telefoons die na januari 2024 zijn uitgebracht, zullen geen bootloaderontgrendeling ondersteunen. Bovendien zullen eerder uitgebrachte modellen deze functie ook verliezen. Dat staat te lezen in een mail aan een klant die ASUS om informatie vroeg over de tool. De fabrikant deelde in de mail details die niet voor het publiek bestemd leken te zijn. De klant deelde deze informatie met Tweakers. “Het ontgrendelingshulpmiddel wordt niet meer vrijgegeven”, staat onder meer te lezen in de e-mail. De lijst met getroffen toestellen is uitgebreid en omvat populaire series zoals de ROG Phone en Zenfone, evenals oudere modellen die teruggaan tot de Zenfone 2-serie. Volgens ASUS heeft het besluit te maken met ‘stabiliteitsproblemen’.