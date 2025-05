ASUS ROG Rapture-router met Wi-Fi 7 en twee 10Gbit/s-poorten kost 729 euro

ASUS brengt zijn ROG Rapture GT-BE19000-router in week 36 van dit jaar uit. De fabrikant bevestigt op de gamescom in Duitsland dat de router een adviesprijs van 729 euro krijgt. Het apparaat krijgt twee 10Gbit/s-ethernetpoorten en vier 2,5Gbit/s-aansluitingen.

ASUS bevestigt tegenover Tweakers dat de GT-BE19000 naar verwachting beschikbaar komt in week 36 van dit jaar, wat neerkomt op een release tussen 2 en 8 september. ASUS kondigde de router al aan tijdens de Computex in Taiwan, maar deelde toen nog geen details over de beschikbaarheid en de adviesprijs, die nu dus 729 euro blijkt te zijn.

De router beschikt over Wi-Fi 7 en ondersteunt daarmee ook de 6GHz-frequentieband. ASUS adverteerde met snelheden tot 19Gbit/s, verdeeld over alle drie de frequentiebanden. Op de 6GHz-band zou de throughput maximaal 11.529Mbit/s bedragen. Het is echter niet duidelijk of deze snelheden overal ter wereld kunnen worden behaald. In Europa is namelijk slechts een beperkt deel van de 6GHz-frequentieband vrijgesteld voor wifi.

Verder krijgt de GT-BE19000 twee 10Gbit/s-poorten, waarvan één kan dienen als wanaansluiting. Het apparaat krijgt daarnaast ook vier aansluitingen voor 2,5Gbit/s-ethernet, waarvan wederom één als wanpoort kan dienen. Het apparaat beschikt over een 'quadcoreprocessor' op 2,6GHz, 2GB geheugen en 256MB aan flashopslag.