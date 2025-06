Google Home-app bevat verwijzingen naar nieuwe Nest Wifi-router

De recentste versie van de Google Home-app bevat verwijzingen naar een nieuwe Nest Wifi-router. Dat meldt 9to5Google. Het nieuwe model heeft de codenaam Breeza en wordt vermeld in versie 3.4 van de Google Home-app, die nu beschikbaar is in de Play Store.

De Google Home-app bevat na de update verwijzingen naar 'Breeza' en 'BRZA', waarbij ook de Nest Wifi-merknaam wordt vermeld. Dat schrijft 9to5Google in zijn APK Insights-serie, waarin de website nieuwe versies van Google-applicaties decompileert en onderzoekt op toekomstige functies of producten. In een string code die de naam Breeza bevat, wordt onder meer vermeld dat 'de wan- en lan-poorten aan de achterkant van de Nest Wifi-router zitten'.

Het is niet bekend hoe de Nest Wifi zich onderscheidt van de bestaande Nest Wifi en de Nest Wifi Pro van vorig jaar. De Google Home-app bevat bijvoorbeeld geen aanwijzingen dat de router ditmaal weer een speaker met de Google Assistent krijgt ingebouwd. Google heeft in het verleden oude routers opnieuw uitgebracht tegen een lagere prijs. Het bedrijf deed dat bijvoorbeeld met de Nest Wifi-router uit 2020, die een rerelease was van de Google Wifi uit 2016. Mogelijk doet de techgigant dat opnieuw met Breeza, hoewel dat niet wordt bevestigd in de code van de Google Home-app.

De Google Home-app bevat geen releasedatum voor de nieuwe Nest Wifi-router. 9to5Google speculeert dat de router in de komende maanden uitkomt. Deze herfst verschijnen naar verwachting ook de Google Pixel 8-telefoons. Mogelijk toont Google de nieuwe router tegelijkertijd met deze telefoons, of volgt een release op een ander moment.