Google kondigt Nest Wifi Pro-router aan

Google heeft de Nest Pro-router aangekondigd. De router ondersteunt WiFi 6E en kan dus verbinden op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz. De router komt eind deze maand uit in Nederland, zo laat het bedrijf weten.

De router is gemaakt voor in de woonkamer zonder lampjes en met een compact, glimmend ontwerp, zegt Google. De router heeft aan de achterkant een aansluiting voor de voeding en twee 1Gbit/s- ethernetpoorten. De router kan snelheden aan tot 4,2Gbit/s, zo claimt de fabrikant.

Er is bij release gelijk ondersteuning voor het aansluiten van apparaten met Thread en later komt er ook ondersteuning voor smarthome-standaard Matter, zo zegt Google. De router heeft een glimmend wit ontwerp met ronde hoeken en moet daardoor ook in huiskamers en andere ruimtes passen, zo zegt de fabrikant.

De Nest Wifi Pro komt op 27 oktober uit in Nederland. Voor een enkele versie is de adviesprijs 220 euro, voor een verpakking met twee routers erin voor een mesh-set-up betalen klanten 330 euro. De Pro komt in de verkoop naast de reguliere Nest Wifi, die geen WiFi 6E ondersteunt en bij Google 139 euro kost, maar elders voor onder 100 euro te krijgen is.