Google meldt welke Nest-apparaten Matter-ondersteuning krijgen

Google belooft dat al zijn Nest-speakers en -schermen ondersteuning voor Matter krijgen zodat deze apparaten te gebruiken zijn voor de bediening van smarthome-apparaten die Matter ook ondersteunen. Ook de Nest Thermostat krijgt een Matter-update.

Google zet zijn ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter kracht bij met een toelichting hoe die support er bij het bedrijf in de praktijk uit komt te zien. Zo meldt het bedrijf dat alle speakers en schermen van Nest een automatische update krijgen zodat ze Matter-apparaten kunnen bedienen. Omdat het smarthomeprotocol Thread ook onderdeel is van Matter, kunnen Nest-apparaten met Thread-ondersteuning, zoals de Nest Wifi, Hub van de tweede generatie en Hub Max, ook gebruikt worden als hub voor Matter-apparaten.

De Nest Thermostat kan na een update ook via Matter-apparaten bediend worden, maar Google heeft het nadrukkelijk over de nieuwste Thermostat waardoor niet duidelijk is of de Nest Learning Thermostat ook ondersteuning krijgt. Verder benadrukt Google dat Android ingebouwde ondersteuning voor Matter krijgt en gebruikers daarmee eenvoudig Matter-apparaten kunnen toevoegen aan hun smarthomeset-up, bijvoorbeeld via Google Assistant en Home, maar ook apps van derden.

Eerder deze maand werd bekend dat Matter de naam is van een breed gedragen smarthomeplatform waar onder andere Google, Apple, Amazon, IKEA, Signify en The Zigbee Alliance aan samenwerken. De basis van die samenwerking werd in 2019 gelegd met Project CHIP, wat staat voor Project Connected Home over IP. Het gaat om een opensourcestandaard en het IP-protocol werkt samen met ethernet, Wi-Fi 802.11, Thread-versie 802.15.4 en Bluetooth Low Energy.