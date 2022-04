Smarthomestandaard van Apple, Google en Amazon ligt op koers voor release 2021

De ontwikkeling van de eind vorig jaar aangekondigde, gezamenlijke standaard voor smarthomeapparaten van Google, Amazon en Apple ligt op koers om in 2021 uit te komen. Dat meldt de gezamenlijke Connected Home over IP-werkgroep.

Connected Home over IP wordt beheerd door de Zigbee Alliance en laatstgenoemde meldt dat het doel is om de standaard in 2021 uit te brengen. Wanneer dat precies zal moeten gaan gebeuren, is nog onduidelijk. Volgens de Zigbee Alliance liggen de partijen op koers om de ontwerpspecificatie van de standaard eind 2020 gereed te hebben.

De werkgroep is naar eigen zeggen flink gegroeid, van een paar dozijn deelnemende partijen naar meer dan 145 actieve leden. De partijen hebben eerder al een eerste implementatieversie van de technische specificatie in de vorm van een repository op GitHub gezet. De partijen zeggen dat ze doorlopend en snel met nieuwe iteraties komen voor de open smarthomestandaard. Door dit te delen op GitHub hopen de bedrijven de voordelen van het project zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor consumenten en fabrikanten.

Het doel van deze samenwerking is om bestaande technieken die zich op de markt hebben bewezen, samen te brengen in de vorm van een nieuwe standaard die op het internet protocol is gebaseerd. In het geval van Google gaat het onder meer om Weave en Thread, die beide op ip zijn gebaseerd. Verder betreft het Apples HomeKit en Amazon Alexa Smart Home. Naast deze bedrijven zijn onder meer Ikea, Samsung en Signify betrokken bij het project. Verder is er bij de nieuwe standaard specifiek aandacht voor de beveiliging.

Het idee is dat de nieuwe connectiviteitsstandaard vrij is van royalty's en dat de compatibiliteit van smarthomeproducten verbetert. Er kan aan een veelheid aan producten gedacht worden die gebruik zullen maken van de nieuwe standaard, zoals lampen, stekkers, thermostaten, deursloten, sensoren, beveiligingssystemen en raamverduisteringen.