Google, Amazon en Apple werken samen aan standaard voor smarthomeapparaten

Amazon, Apple, Google en de Zigbee Alliance zijn een samenwerking aangegaan om een nieuwe open standaard te ontwikkelen voor het verbeteren van de connectiviteit van smarthomeapparaten.

Onder meer Google en de Zigbee Alliance maken melding van de oprichting van Connected Home over IP, een werkgroep die wordt beheerd door de Zigbee Alliance en overigens losstaat van het bestaande Zigbee 3.0/Pro-protocol. Het doel van deze samenwerking is om bestaande technologieën die zich op de markt hebben bewezen, samen te brengen in de vorm van een nieuwe standaard die op het internet protocol is gebaseerd. Via de Zigbee Alliance zijn ook partijen als Samsung, Signify, IKEA en NXP Semiconductors bij het project betrokken.

Deze nieuwe connectiviteitsstandaard zal vrij zijn van royalty's en moet de compatibiliteit van smarthomeproducten verbeteren. Deze samenwerking en de nieuwe standaard moeten het ook voor fabrikanten eenvoudiger maken om producten te maken. Volgens de Zigbee Alliance is de beveiliging een fundamenteel ontwerppunt bij de nieuw te ontwikkelen standaard.

De werkgroep gaat uit van een opensourceaanpak bij de ontwikkeling van het nieuwe universele connectiviteitsprotocol, waarbij het de bedoeling is dat bestaande, al uitgebrachte technologieën worden gebruikt en al dan niet worden aangepast. Dat moet de ontwikkeling versnellen. In het geval van Google gaat het onder meer om Weave en Thread, die beide op ip zijn gebaseerd. Verder betreft het Apples HomeKit en Amazon Alexa Smart Home.

Het standaardiseren van gebruikersinterfaces is geen taak van de werkgroep. Dat betekent dat de partijen niet de bedoeling hebben om stemassistenten, slimme schermen of mobiele en desktopapps te standaardiseren.

Wanneer de nieuwe standaard het levenslicht zal zien en de eerste daarop gebaseerde apparaten zullen verschijnen, is nog onbekend. De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om eind volgend jaar een ontwerpspecificatie en een voorlopige implementatie uit te brengen.