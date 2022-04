Tuya-budgetsmarthomeplatform gaat Matter ondersteunen

Het Tuya-smarthomeplatform gaat de universele smarthomestandaard Matter officieel ondersteunen. Onder meer Amazon, Google en Apple werken daar aan. Tuya is te beschouwen als een relatief goedkoop smarthomeplatform en vormt de basis voor producten van allerlei merken.

In de officiële aankondiging zegt het bedrijf dat de stap om Matter te gaan ondersteunen is ingegeven vanuit de wens om Tuya-klanten een handigere smarthome-ervaring te geven en hen de mogelijkheid te bieden naadloos mee te doen aan de nieuwe smarthomestandaard. Naar eigen zeggen is Tuya een van de vroege leden van de Matter Work Group. Het bedrijf zegt dat deze ondersteuning onder meer leidt tot een situatie waarin apparaten die van het Tuya-platform gebruikmaken ook overweg kunnen met Amazons Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit en Samsung SmartThings.

Tuya wordt gezien als een budgetsmarthomeplatform. Het platform wordt vaak geassocieerd met smarthomeproducten die bijvoorbeeld door Nederlandse winkels als Action, HEMA en Kruidvat worden verkocht. Tuya meldt verder dat merken als Calex en Geeni plannen hebben om nieuwe consumentenproducten uit te brengen; deze bedrijven maken ook gebruik van het platform van Tuya.

Eind 2019 werd bekend dat Amazon, Apple, Google en de Zigbee Alliance een samenwerking waren aangegaan om een nieuwe open standaard te ontwikkelen voor het verbeteren van de connectiviteit van smarthomeapparaten. Het is de bedoeling dat het een soort universele smarthomestandaard wordt zodat ook apparaten van verschillende bedrijven met elkaar kunnen samenwerken. Dat is later Matter gaan heten.