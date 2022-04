Xiaomi brengt later dit jaar eerste Aqara-sensoren met Thread-ondersteuning uit

Xiaomi brengt later dit jaar Aqara-sensoren uit die ondersteuning hebben voor de smarthomestandaard Thread. De deur- en raamsensoren en de bewegingssensor komen in de tweede helft van het jaar uit. Ook krijgen de Zigbee-hubs ondersteuning voor Matter.

Aanvankelijk brengt het bedrijf alleen nog die twee specifieke sensoren uit. Aqara, een dochterbedrijf van Xiaomi, maakt nog veel meer sensoren, zoals een watersensor en een temperatuurmeter, maar over een upgrade daarvan meldt Xiaomi niks. Doordat de apparaten Thread ondersteunen zijn die volgens de fabrikant betrouwbaarder, en gaan ze lang mee op een enkele knoopcelbatterij.

Thread is een relatief nieuw verbindingsprotocol dat gaat werken met Matter, de nieuwe smarthomestandaard die grote bedrijven zoals Apple, Google en Amazon in de toekomst verder willen ondersteunen. Door Thread te ondersteunen kunnen Matter-gebruikers in de toekomst ook Aqara-sensoren in hun netwerk gebruiken.

Aqara gaf eerder al aan dat het de Aqara-hubs wilde voorzien van Matter-ondersteuning. Het bedrijf zegt nu dat dat naar de M2- en de oudere M1S-hub komt via een over-the-air-update, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Gebruikers kunnen na die update Thread- en Zigbee-apparaten naast elkaar gebruiken op de hubs.