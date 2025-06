Aqara brengt T1-lichtstrip uit met Zigbee en ingebouwde microfoon

Xiaomi heeft een Aqara-lichtstrip met kleuren met Zigbee-ondersteuning uitgebracht. De lichtstrip kan ook worden aangesloten op Aqara's hub en heeft ondersteuning voor Matter en een ingebouwde microfoon.

De strip heet de LED Strip T1. De T1 heeft tien Rgbic-elementen die allemaal los van elkaar kunnen worden aangestuurd. De lichtjes in de strip kunnen ook per segment meerdere kleuren tegelijk weergeven, in plaats van een kleur per keer.

De lichtstrip werkt met Zigbee 3.0 en kan worden gekoppeld aan Aqara's hub. Gebruikers kunnen ook Matter gebruiken op de strip, maar alleen als ze minimaal een Aqara 3.0-hub hebben met die ondersteuning. Ook heeft de lichtstrip adaptive lighting waarbij het licht kan worden gesynchroniseerd met bijvoorbeeld muziek. Er zit ook een microfoon in de lichtstrip die dat geluid kan opvangen.

De T1 is twee meter lang en kost 49,99 euro. Het is mogelijk er losse strips van een meter bij te kopen voor 14,99 euro per stuk. Het apparaat heeft een IP44-rating voor spatwaterdichtheid.