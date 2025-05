Aqara-raamsensor met Matter-via-Thread-ondersteuning komt uit

De eerste Aqara-sensor voor ramen en deuren met ondersteuning voor Matter en Thread is beschikbaar. De bedoeling was dat de sensor eind vorig jaar of begin dit jaar zou uitkomen. De beweging- en lichtsensor die Aqara aankondigde, is ook nog niet uit.

Aqara raam- en deursensor P2

De Aqara P2-sensor voor ramen en deuren staat op Amazon voor 33 euro en de licht- en bewegingssensor P2 moet later dit jaar uitkomen, zo zegt het bedrijf tegen The Verge. De sensors werken met Matter via Thread en kunnen onafhankelijk van een hub van Aqara functioneren. Met een Aqara-hub kunnen de sensors beschikken over een extra programmeerbare knop. Aqara is een merk uit het ecosysteem van Xiaomi.

Aqara had de sensors anderhalf jaar geleden aangekondigd. Eerdere sensors van het merk werkten met Zigbee. Net als veel smarthomemerken gaat Aqara over op de nieuwe smarthomestandaard Matter. Die standaard moet het mogelijk maken dat apparatuur van verschillende fabrikanten samen kan werken. De eerste Matter-producten zijn nu aan het verschijnen. Tweakers schreef daar eerder een achtergrondverhaal over.

Terugkijken: video over Matter