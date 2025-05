Xiaomi introduceert 14-serie telefoons met Snapdragon 8 Gen 3-soc en HyperOS

Xiaomi heeft zijn 14- en 14 Pro-telefoons aangekondigd voor de Chinese markt. De smartphones krijgen onder meer een nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-soc. Het zijn ook de eerste telefoons die gebruikmaken van Xiaomi HyperOS, dat het bestaande MIUI op termijn moet vervangen.

De Xiaomi 14 beschikt over een 6,36"-amoledscherm met een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz. Het scherm haalt volgens de fabrikant een piekhelderheid van maximaal 3000cd/m² en ondersteunt Dolby Vision. De Xiaomi 14 krijgt daarnaast een Snapdragon 8 Gen 3-soc, die Qualcomm eerder deze week aankondigde. De telefoon wordt geleverd met maximaal 16GB Lpddr6x-geheugen en tot 1TB UFS 4.0-opslagruimte.

Verder krijgt de Xiaomi 14 een 4610mAh-accu met ondersteuning voor snelladen op 90W. Draadloos opladen gaat met een vermogen van maximaal 50W, zo zegt de fabrikant. De telefoon kan ook andere apparaten draadloos opladen, door die apparaten op de achterkant van het toestel te leggen. Dat gaat met maximaal 10W. Aan de achterkant van het toestel zitten drie camerasensoren. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor met optische beeldstabilisatie. De ultragroothoek- en telecamera's hebben ook allebei een resolutie van 50 megapixel. Aan de voorkant van het toestel zit een 32-megapixelselfiecamera.

De Xiaomi 14-telefoon komt in eerste instantie alleen uit in China. Het goedkoopste model met 8GB geheugen en 256GB opslag kost daar 3999 yuan, wat omgerekend neerkomt op 518 euro. Het duurste model met 16GB geheugen en 1TB opslag kost omgerekend 651 euro. Xiaomi zegt niets over internationale beschikbaarheid en noemt ook geen officiële europrijzen. Eerder bracht het Chinese merk al wel de 13-serie later in de Benelux uit.

Xiaomi 14 Pro met groter scherm en 120W-snelladen

De Xiaomi 14 Pro krijgt op zijn beurt een 6,73"-amoledscherm, eveneens met een variabele refreshrate tot 120Hz. Het scherm heeft ditmaal een lichte curve aan alle vier de randen. Het glas van de telefoon is daarnaast voorzien van 'Xiaomi Ceramic Glass'. Dat moet ervoor zorgen dat het glas van het scherm minder snel breekt en krast.

De primaire camera van de Xiaomi 14 Pro heeft daarnaast een variabel diafragma van f/1,42 tot f/4,0. De 4880mAh-accu kan worden opgeladen met een vermogen tot 120W. Het draadloze laadvermogen blijft ongewijzigd ten opzichte van de gewone 14-telefoon, met 50W. Ook de Pro-variant krijgt daarnaast een Snapdragon 8 Gen 3-soc, maximaal 16GB geheugen en tot 1TB opslag.

Xiaomi brengt de 14 Pro-telefoon eveneens eerst uit in China. Een model met 12GB geheugen en 256GB opslag kost daar 4999 yuan, wat neerkomt op 651 euro. De duurste 16GB/1TB-variant kost omgerekend 778 euro, of 844 euro met een behuizing van titanium.

Xiaomi HyperOS

Xiaomi's 14 en 14 Pro zijn daarnaast de eerste telefoons die beschikken over HyperOS, dat eerder al werd aangekondigd. Dat moet de huidige MIUI-skin van het Chinese techbedrijf vervangen. HyperOS komt op termijn naar andere Xiaomi-smartphones, maar moet later ook verschijnen voor wearables, auto's, smarthomeapparatuur en andere apparaten van het bedrijf. De fabrikant noemt HyperOS een fusie van zijn eigen Vela-systeem en 'Linux', waarmee het doelt op Android. Het bedrijf deelt in een persbericht verder weinig concrete details over het besturingssysteem. De eerste versie van HyperOS wordt gebaseerd op Android 14.