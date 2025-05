Netgate stopt met gratis aanbieden pfSense Plus-routersoftware voor thuisgebruik

Netgate is per direct gestopt met het aanbieden van zijn pfSense Plus-software als gratis download voor thuisgebruik. De Community Edition van pfSense blijft wel gratis beschikbaar. Netgate blijft pfSense Plus ook gratis leveren op zijn hardware.

Netgate bevestigt dat de Home+Lab-versie van pfSense Plus nu niet meer langer gratis te downloaden is voor gebruikers. Het bedrijf heeft die beslissing genomen 'om het bedrijfsmodel van Netgate beter af te stemmen op ons wereldwijde klantenbestand en onze partners'. Ook is illegale herdistributie van pfSense Plus Home+Lab 'een groeiend probleem'; volgens Netgate leveren 'verschillende' hardwarefabrikanten de software illegaal op hun apparaten.

De Home+Lab-versie wordt niet langer vermeld op de pfSense-website. Gebruikers die deze versie van pfSense Plus al geïnstalleerd hebben, kunnen die wel gewoon blijven gebruiken. Netgate waarschuwt dat, naarmate deze versie wordt uitgefaseerd, er op termijn mogelijk minder regelmatig updates met bugfixes en nieuwe features verschijnen.

De pfSense CE-opensourcesoftware, die wordt onderhouden door de community, blijft gratis beschikbaar. Een gratis versie van pfSense Plus is daarnaast beschikbaar op de hardware die Netgate verkoopt. Er is ook een gratis TAC Lite-licentie voor Netgate Plus beschikbaar voor gebruik op AWS- en Azure-instances of bepaalde thirdpartyhardware. Andere gebruikers dienen een Pro-licentie af te sluiten voor 399 dollar per jaar, exclusief btw.

PfSense is een besturingssysteem dat is gebaseerd op FreeBSD. De software wordt gebruikt om firewalls en routers te maken van pc's of VM's. Gebruikers kunnen die vervolgens configureren via een webinterface op hun lokale netwerk. Het werk aan pfSense begon in 2004 en twee jaar later verscheen de eerste release. Er zijn twee versies: de opensource-Community Edition en sinds 2021 de betaalde Plus-versie. De Plus-versie van pfSense wordt onderhouden door het commerciële bedrijf Netgate, krijgt regelmatiger software-updates en biedt extra features. Er is sinds 2015 ook een fork van pfSense, genaamd OPNsense, die gratis te downloaden is en vaker updates krijgt.